自稱「張嫌兄長」親筆信謝余母 曝張文求學、從軍被霸凌

台北車站捷運M7出口的花牆下，出現了一束象徵哀悼與純潔的白桔梗與滿天星。（圖／東森新聞）





台北車站捷運M7出口的花牆下，出現了一束象徵哀悼與純潔的白桔梗與滿天星。花束上附著一封署名「張嫌兄長」的手寫信，內容除了對受害者家屬致歉，也透露了張嫌（張文）不為人知的過去。

信中張嫌兄長坦言，自知「以我的立場，根本沒有資格在此處獻花」，甚至認為自己消失在社會目光下或許是最好的選擇。然而，看到新聞中受害者余家昶的母親，面對喪子之痛依然展現大愛與包容，讓他下定決心從南部北上，親手送上這束花與信件，向余媽媽致意。

針對社會輿論認為「養不教，父之過」，甚至主張加害者父母同罪，他在信中表示尊重各界立場，「畢竟受害者身心受創的痛苦，又該寄託於誰？」話鋒一轉，他也感嘆「家家有本難念的經」，指出張嫌除了家庭教育外，踏出家門後更需獨自面對險惡社會。信中提及，張嫌在求學與軍旅生涯中屢遭霸凌，甚至經歷生活種種不幸；當有些人將負面情緒轉為養分時，張嫌卻無法承受這些壓力，最終做出踰矩之事。這段敘述隱約透漏了張嫌的犯案動機。

銘傳大學犯罪防治學系副教授王伯頎分析，若信件內容屬實，張嫌的人格養成顯然受到長期累積的挫折影響，宛如一顆隨時會爆發的「壓力鍋」。這類型的犯罪者往往將整個社會視為敵人，甚至將暴力視為重新定義自我價值的手段，也就是俗稱的「悶葫蘆」。

針對張嫌疑似鎖定男性攻擊的行為，王伯頎進一步指出，軍中環境以男性為主，若張嫌曾在軍旅生活中遭受霸凌，極可能將對特定男性的不滿，投射到其他男性身上，進而釀成這起無差別攻擊的悲劇。

