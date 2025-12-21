自稱「張文同夥」發板南大屠殺 43歲男中部被逮辯：只是惡作劇

男子在社群平台上發布恐嚇貼文，被民眾檢舉報案。（圖／TVBS）

近日社群平台上出現多起恐嚇言論，引發社會恐慌。一名43歲張姓男子在網路上自稱是北市隨機攻擊案嫌犯張文的同夥，揚言要在板南線捷運站進行大規模屠殺，警方迅速追查將其逮捕。另一名19歲輔仁大學彭姓學生則在社群平台發布「中山砍人不揪」等恐嚇內容，同樣被新莊警方在一小時內查緝到案。兩起事件均涉及恐嚇罪嫌，警方已嚴正處理。

一名網友於19日晚間在社群平台發文，聲稱原計畫在板南捷運站內從傍晚5點到7點進行大規模隨機殺人。該文章不僅提到中山站周邊，更刻意點名板南線屬於密閉空間，宣稱兩小時的犯案時間必定造成嚴重死傷。文中還刻意與12月19日北市隨機攻擊事件做連結，引發民眾恐慌，許多人隨即透過網路報案。警方循線追查，於20日中午在台中找到發文的43歲張姓男子。這名男子沒有軍事背景，在中科園區擔任作業員。被逮捕時，張姓男子聲稱只是覺得好玩才會發文惡作劇。三峽分局分局長許再周表示，全案偵訊之後，將依刑法恐嚇維安罪嫌移送地檢署偵辦。

隨機攻擊事件發生時，一名輔仁大學學生也在社群平台張貼嫌犯砍人畫面，並寫下「中山砍人不揪」等字眼，同樣引發民眾恐慌。警方接獲通報後立即成立專案小組調查，短短一小時內就將發文的19歲彭姓大學生查緝到案。事後這名學生也在社群平台發出道歉聲明。調查局已要求各外勤調查處站提高警覺，密切掌握轄區安全狀況，並與相關單位加強資訊整合。警方強調，在重大事件發生時，任何影射暴力、製造恐慌的言論都可能觸法。

