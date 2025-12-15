自稱「心靈大師」 長期精神操控學員詐5300萬

猶如電影《周處除三害》的虛構劇情，竟在現實中上演。自封為心靈大師的兩名負責人，在新北市新店區開設心靈療癒學院授課，誇口能解決疾病、工作等各種困境，沒想到卻長期對學員進行精神操控，連癌症末期婦人也受害。不但被逼與同性結婚後再離婚，不聽話就被要求撞牆、與他人互毆。共有四名學員先後被騙近5300萬元。台北地檢署依恐嚇、詐欺取財及強制罪，將陳姓負責人起訴，並沒收不法所得。

負責人設心靈學院教課 4學員被詐近5300萬

自封為「心靈大師」的兩名女負責人，在新北市新店開設三間心靈療癒學院，打著「心靈成長」和「能量淨化」課程名號，對外聲稱只要來上課，就能解決疾病、工作及人際困境，但實際上參與的學員卻長期飽受精神操控。

兩名女負責人自封為「心靈大師」設心靈學院教課。圖／台視新聞（資料畫面）

學員要每天回報生活起居 「漏1通電話罰1千」

學員必須每天回報生活起居，漏接一通電話就罰一千元，若不想再參加，便會被辱罵「沒救了」、「必死無疑」；不繳費用下場更慘，不僅同樣遭到咒罵，還會被逼簽下兩百萬元本票，聲稱這是在「對抗內在業力」。

若不想參加相關活動，便會被負責人辱罵。圖／台視新聞製圖

癌末婦遭騙！ 被逼與同性結婚後離婚、與人互毆

不只如此，她們根本不顧學員性向，將同性、異性胡亂配對，強逼結婚再離婚；若有人不聽話，便遭嚴厲指責，稱其「需要心靈突破」，並被罰去撞牆、互毆。

負責人不顧學員性向，強迫學員與同性結婚，若不聽話還會遭罰撞牆、互毆。圖／台視新聞製圖

甚至還有學員被要求擔任免費看護，薪水必須上繳作為學費或罰款，其中四名學員就這樣被騙走將近5300萬元。兩名負責人利用精神操控與權威支配，讓學員在巨大心理壓力下，不斷掏錢供養。

四名學員被騙走將近5300萬元。圖／台視新聞製圖

台北地檢署偵查終結，其中張姓負責人已於今年9月死亡；另一名陳姓負責人，則被依恐嚇、詐欺取財及強制罪起訴，不法所得全數沒收。

※暴力行為不良示範，請勿模仿

※霸凌防治專線：1953

※未經判決確定者，應推定為無罪

※尊重身體自主權：請撥打113、110

※民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

新北／黃于臻、林昭賢 責任編輯／蔡尚晉

