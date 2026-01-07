自稱「慶記之都女警」嗆對盧秀燕開3槍！ 遭起訴辯稱：文字沒情緒

台中第二警分局一名黃姓女偵查佐，去年情緒不穩，在相關案件後於網路發文，恐嚇要朝台中市長盧秀燕開槍。檢方追查發現，這名女警從受訓到任職期間，射擊成績皆為滿分，甚至以警專第一名畢業。她出庭時否認犯行，聲稱文字並無情緒，但身為執法員警卻發文引發社會恐慌，檢方偵結後依法起訴，並請求從重量刑。

自稱「慶記之都女警」 囂張放話：只有我能當模仿犯

黃姓女警在網路上發文恐嚇，貼文中，購物節廣告看板上盧秀燕的臉部遭戳洞，並附上文字稱「只有她可以當張文模仿犯」，甚至揚言要朝盧秀燕開三槍，讓全世界來修理她。還自稱是「慶記之都的女警」，語氣囂張，貼文曝光後，台中市警察局火速下達停職處分，該名女警也隨即遭法院裁定收押。

女警學經歷優秀 曾記功5次還是「警專第一名」畢業

檢方偵訊時，黃姓女警否認恐嚇，辯稱只是罵發文者，目的是讓看到的人感到害怕，進而知道「不可以亂玩」。並強調自己射擊成績皆為滿分，同學也證實，她是警專第一名畢業。

檢警進一步查出，黃姓女警任職3年期間，共記功5次，累計嘉獎高達203次。檢方認為，以其優秀的學經歷背景，對於自身行為是否違法，應具備充分辨識能力，無庸置疑。

台中地檢署表示，黃姓女警身為執法員警卻知法犯法，不僅引發社會恐慌，也損害公權力形象，除依恐嚇公眾罪嫌起訴外，並建請法院從重量刑，要求其為脫序行為付出代價。

※犯罪行為，請勿模仿

※未經判決確定者，應推定為無罪

