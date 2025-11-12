自稱「替天行道」行刺名醫 輔大肄業生遭收押

曾男昨在輔大附設診所看診時攻擊名醫江漢聲，遭警方逮捕。（翻攝畫面）

新北市泰山區輔仁大學附設醫院昨（11日）一名30歲曾姓男子看診時突持美工刀刺傷泌尿科醫師江漢聲，造成江男手腕與腹部受傷，檢方偵訊後，認定其涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪，考量犯嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

據悉，曾男為輔仁大學肄業生，過去多次參與抗議活動，並曾在社群表達對時任校長江漢聲的不滿，案發前，他甚至留下疑似預告行動的貼文，自稱「廖添丁轉世」，聲稱要「替天行道」。

昨日下午曾男在診間看診時突掏出美工刀攻擊江漢聲，造成江醫師手腕及腹部受傷，院方人員與保全隨即上前壓制，警方趕抵現場後將曾男逮捕送辦。

廣告 廣告

新北地檢署檢察官訊問後，認定曾男涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反《醫療法》等罪嫌，且考量犯嫌重大，且有勾串與再犯之虞，向法院聲請羈押禁見，法院審理後裁定收押禁見。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

黃明志捲命案猛喊無辜 大馬警長：與謝侑芯有超友誼特殊關係

民眾「等不及」製作停班課假圖卡瘋傳 宜蘭縣府：依法追究

彰化騎士雙手忙吃泡麵「用腳騎車」警要罰 一碗麵代價曝光