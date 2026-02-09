自稱「最強戰力」楊智伃酸：我讓沈伯洋惱羞

▲宣布參選遭砲轟！楊智伃：我是青鳥害怕的最強戰力。（圖／楊智伃臉書）

[NOWnews今日新聞] 國民黨松山信義區議員參選人楊智伃宣布投入黨內初選，今（9）日臉書發文點名民進黨不分區立委沈伯洋，直指對方在第一時間對她抹紅、抹黑，直言自己正是「青鳥害怕最強戰力接棒」。

楊智伃表示，宣布參選後，收到許多人的支持與鼓勵，讓她感到溫暖與感激；但也同時出現謾罵與造謠，試圖掩蓋對手的焦慮與無力。她點名沈伯洋在社群平台上對她潑髒水，形容對方是「青鳥的男神」、「抗中保台的大將軍」，卻率先帶頭攻擊在野黨參選人。她直言自己過去多次揭露對方言行矛盾，讓他「惱羞成怒」。她提到，曾揭露沈伯洋父親在中國以「中國台灣」名義從商，也質疑沈伯洋自稱遭跟拍製造恐慌，實際只是行車紀錄器畫面，讓對方形象受挫。

楊智伃回顧，當年沈伯洋被點名參選台北市時，她是第一個跳出來公開質疑並撰寫請願文，直指形象荒謬，最終迫使對方收回選舉計畫。她強調，這些都是她「直球對決、為民揭弊」的實績，也是讓綠營感到不安的原因。她批評，從司法追殺到立委親自帶頭散播假訊息，顯示對手害怕國民黨再出現像徐巧芯、王鴻薇一樣，敢監督、敢揭弊、能為民發聲的新世代戰力。她表示，接下來的選戰，對手會害怕真正具有戰鬥力的候選人勝出，她就會用行動證明，「楊智伃不會被抹黑擊倒，只會越戰越勇。」呼籲選民支持有戰力、有戰績、真正站在第一線為民衝鋒的人。

