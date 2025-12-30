自稱「最強雞母」 邱議瑩認擔心民調：藍營恐灌票給林岱樺

民進黨高雄市長初選進入倒數階段，立委邱議瑩30日將6場政見發表會內容集結成政策白皮書，強調「接棒陳其邁不是容易的事，我已經準備好了」。不過她也坦言，近日掌握到國民黨可能在初選電話民調階段「灌票給林岱樺」的訊息，對此感到擔心。

民進黨立委邱議瑩。（圖／邱議瑩臉書）

邱議瑩表示，初選只是階段性過程，真正關鍵在於未來大選，她自稱為「最強雞母」，能帶領整個高雄隊對外作戰並贏得勝選。她指出，自己從10月起已連續舉辦6場政策說明會，30日發表並印製政策白皮書，說明高雄未來發展藍圖。

在「安養高雄」政策部分，邱議瑩率先提出創立新生兒「希望帳戶」每人3萬元，交由專業機構投資優質企業或台灣ETF，讓孩子18歲時擁有人生第一桶金，後來國民黨也跟進此政策。此外，她認為現行敬老卡點數為每月100點，應提高到每月1000點，除交通折抵外，也可用於健康中心、藝文場館,甚至醫療院所，盼給長者更全面的照顧。

談到經濟發展，邱議瑩表示要延續陳其邁市府方向，推動高雄轉型為新創與科技城市。她舉台積電說明，單一晶圓廠約1500名員工，透過產業鏈可帶動數倍就業，整體規劃「新創10萬個工作機會」是有具體計算基礎。

民進黨立委林岱樺。（資料照／中天新聞）

媒體詢問是否擔心電話民調遭藍營灌票，邱議瑩坦言，近日確實掌握到相關訊息，指國民黨可能在初選民調階段「灌票給林岱樺」，對此「當然會擔心」。但她強調，所有民調都僅作為參考，真正關鍵仍在政策與願景的清楚呈現，讓市民比較誰最適合帶領高雄。

針對自己與國民黨對手柯志恩最大不同，邱議瑩指在於對高雄的理解與投入,她的家人、選區、人生都在高雄,，但柯志恩家人長期居住美國，是「為選舉才來高雄」，從投入市長選戰至今，未曾提出具體的市政規劃與發展願景。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

邱議瑩30日也一口氣推出3支催票影片，分別由前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁與邱議瑩本人獻聲催票，她也呼籲市民於1月12日至17日晚間在家顧電話民調，回答唯一支持邱議瑩。

