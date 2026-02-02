自稱「神醫」拔除體內毒針治病 中市衛生局：依法嚴查密醫最重判5年

〔記者歐素美／台中報導〕網路流傳一段影片，顯示台中市潭子區某寵物餐廳變成宗教團體治療場所，有男子持香宣稱可為民眾拔除體內「無形毒針」、「小蟲」，以治療眼疾、脊椎疼痛及內臟疾病一事；台中市衛生局表示，獲報後已啟動調查程序，將派員前往現場稽查，若查有違法執行醫療業務情事，將依法移送司法機關偵辦，絕不寬貸。

衛生局指出，依相關影片內容，該名男子雖以宗教或民俗方式包裝儀式行為，但其過程已涉及對民眾身體狀況進行判斷，如指稱眼球、脊椎或內臟遭下毒，並宣稱具有治療效果，恐已構成醫療行為，依《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格而執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科30萬元以上、150萬元以下罰金，即便以宗教名義進行，若實質涉及醫療行為，仍屬密醫，衛生局將蒐集事證後移送地檢署偵辦。

此外，若該場所或相關人員透過網路影片、文宣宣傳所謂「治療效果」，衛生局強調，依《醫療法》第84條規定，非醫療機構不得從事醫療廣告；違者可依同法第104條處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。衛生局亦將一併檢視相關宣傳內容，如涉及暗示或明示醫療效能，將依法裁處。

衛生局提醒民眾如有身體不適，應循正規醫療管道就醫，由專業醫師診斷與治療，切勿輕信缺乏醫學實證的民俗療法或不明儀式，以免延誤病情、危及健康。市府將持續加強查緝密醫行為，守護市民就醫安全與權益。

