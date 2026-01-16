自稱「23歲發明超商取貨」被酸爆 周品均回應了

東京著衣創辦人周品均在社群提到自己發明超商取貨，引發網友討論。資料照，白廷奕攝



「電商女王」周品均創辦東京著衣，年營生一度達到20億。她近日在社群指出，台灣超商取貨是自己23歲時發明的，發言吸引超過200萬次瀏覽，有人稱讚了不起，但也有人貼出維基百科質疑，博客來比東京著衣更早推出，對此，周品均也親自回覆。

周品均昨（1/15）在Threads發文：「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明的，以防你不知道，我小聲說一下。」並提到，2000年初，現在大家習以為常的網購制度例如線上刷卡分期、滿額免運、滿額贈、訂單整理系統和自動發信系統、多平台訂單庫存系統、後台串接物流系統等，都是她首創，自家工程師寫出串接系統，由她去跟統一超商提案，「這些看似簡單的東西，沒開發出來的話，網購市場是很難做大的。」

廣告 廣告

針對周品均的發言，網友紛紛大讚有商業頭腦，應該申請專利。不過也有網友貼出維基百科截圖質疑，博客來早在2000年6月就跟統一超商合作，推出「取貨再付款」服務機制。

周品均留言解釋，博客來當年的確是書店領域的先驅，但那屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，沒有普及到整個網購市場，當時她是全台最大網購賣家，必須親自去向超商提案、再由自家工程師開發出整套全新的「訂單串接全台超商系統」

周品均提到，她所說的「發明」指的是讓這項技術從單一通路變成全台灣網購、個人賣家與買家都能大規模使用的「產業革命」，她認為，這套系統是真正帶動電商爆炸式成長的關鍵、便民的先驅。

至於網友好奇怎麼沒申請專利？周品均幽默表示，如果可以重回23歲，會跟超商收取系統使用費，再談物流與金流的抽成，隨後正經地說，大企業在點子曝光後，很快就會自己複製一套系統，不給抽成，或一開始就買斷系統，「點子一說出去，就沒保障了」。

更多太報報導

「俊憲沒贏我用○眼榨甘蔗汁請大家喝」 網紅兌現承諾了：限量200杯

文化大學美女老師竟是名模 獲封「林志玲接班人」曾因一事崩壞

頭皮發麻！北海道酒吧藏女屍 老闆狂開5台空氣清淨機問客：有味道嗎