自稱23歲發明「台灣超商取貨」遭質疑！東京著衣創辦人周品均回應

「電商女王」周品均是東京著衣創辦人，曾創下年營收20億紀錄。昨（15日）她在社群指出，23歲發明台灣的超商取貨制度，吸引眾人誇讚；但也有網友貼出維基百科質疑，博客來比東京著衣更早使用超商取貨。對此，周品均解釋，博客來確實領先其他家書店，但技術沒有普及到整個市場。

周品均15日在Threads發文：「台灣的超商取貨，是23歲時的我發明的」，並提醒「以防你不知道，我小聲說一下。」周品均在留言區補充：「現在大家習以為常的網購制度，其實都是當時我才首創出來（2000年初）」，當年她跟統一超商提案，串接系統也是她家工程師寫的，「這些看似簡單的東西，沒開發出來的話，網購市場是很難做大的」。

貼文一出，許多網友紛紛稱讚周品均很有商業頭腦，應該要申請專利。不過，也有網友搜尋網路資料，提出質疑。據維基百科記載，博客來2000年6月1日起與統一超商合作，展開「博客來訂書，7-ELEVEN取貨再付款」服務機制，網友好奇，博客來似乎比東京著衣更早推出超商取貨的服務。

對此，周品均親自解釋：「博客來當年確實是書店領域的先行者，但並不普及也不對外開放，連我身為賣家也都不知道。」她表示，當時屬於「單一平台對單一超商」的內網封閉模式，並沒有普及到整個網購市場，所以當時是全台最大網購賣家的周品均，必須親自向超商提案，再由自家工程師開發整套全新的「訂單串接全台超商系統」。

在周品均的視角，發明的定義是「讓這項技術從單一通路變成全台灣網購、個人賣家與買家都能大規模使用的『產業革命』」，因為對她而言，這套「訂單串接全台超商系統」才是真正帶動電商爆炸式成長的關鍵，成為真正便民的先驅。

假設可以重回23歲，周品均會跟超商收取系統使用費，再談超取物流和金流營業額的抽成，就能帶來更多收益，「但你也知道～大公司不會讓你賺太久，很快就會自己複製一套系統，不給你抽%了。或者一開始就只願意買斷系統，不會讓你抽%，而點子一說出去，就沒保障了。」

