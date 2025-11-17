自稱68歲身體逆齡15歲！長壽專家的抗老菜單：早餐不吃「它」就行
你今天早餐吃什麼？是牛奶麥片配柳橙汁，還是茶葉蛋配全麥吐司？現年68歲的比利時醫師Eric Verdin，透過飲食與生活習慣調整，自稱自己的「生理年齡」比實際年齡年輕約15歲。他強調關鍵之一，就是拒絕高糖早餐、讓血糖穩定不暴衝，讓身體減少慢性發炎。這種早餐組合大NG！小心血糖劇烈震盪、加速老化
典型的甜早餐組合「玉米片配柳橙汁」幾乎是「糖上加糖」的最佳案例。Eric Verdin分析，當高糖食物空腹進入體內，血糖會在短時間內飆升，隨後又迅速下降，這不僅會影響情緒、導致強烈飢餓感，長期反覆血糖震盪，還與第二型糖尿病、心血管疾病相關，會促使體內產生自由基與氧化壓力，讓細胞修復力下降，進而影響腦部、心臟與皮膚等多重器官，並透過發炎反應加速老化。
基因醫師張家銘也曾於臉書分析血糖不穩定對健康的危害，他提醒，許多人檢驗報告看似正常，但仍覺得疲倦、焦躁或記憶力下降，背後原因可能就是血糖波動過大惹的禍，讓身體每天都出現「小火災」，長久下來自然加速老化。當胰臟的β細胞提早退休、身體更難分泌胰島素，控制血糖就會變得更辛苦，陷入惡性循環。
而且風險不只在糖尿病患者，一般人如果血糖很亂，也會提高代謝症候群、心血管疾病的機率。穩定血糖是送給身體最好的禮物。平時最好飯後散步十分鐘，有助於降低飯後血糖高峰；再搭配規律睡眠與壓力管理，就能讓身體回到穩定節奏，減少慢性發炎。
抗老專家推薦的早餐冠軍組合，穩血糖不挨餓
Eric Verdin說，他平時採行地中海式飲食來穩定代謝，以新鮮蔬果、豆類、全穀與魚類為主，避開超加工與含糖飲品，日常早餐則是雞蛋、酪梨、鮭魚配全麥麵包。這樣的組合兼顧蛋白質、健康脂肪與纖維，能延緩消化、避免血糖飆升，也讓飽足感更持久。他建議以橄欖油取代奶油烹調，若想更簡單，水煮蛋搭配全麥吐司或豆類料理，也能達到相同效果。
而張家銘醫師建議，早餐最好避免精緻、高GI值餐點，例如白吐司、甜點等；餐前先吃蔬菜與蛋白質、搭配健康油脂如酪梨與堅果，能讓血糖上升更平緩。減重專家魏士航醫師推薦的穩血糖早餐，也強調以「原型食物＋蛋白質＋纖維」三原則並重為佳。推薦可依以下方式搭配：
主食：地瓜、玉米、馬鈴薯等全榖雜糧，避免血糖劇烈波動。
蛋白質：茶葉蛋、無糖豆漿、雞胸肉等，有助延長飽足感。
纖維：可搭配蔬菜、菇類，增加膳食纖維、減少餐後血糖飆升。
飲品：以無糖茶飲或黑咖啡取代含糖飲料，避免額外的精製糖負擔。
穩定血糖，不只是避免疾病，更是讓身體元氣滿滿的關鍵，而穩定的能量代謝，更能延緩代謝老化，實現健康長壽！
