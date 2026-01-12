自稱AI總統！賴清德玩哏「名字LAI已嵌入AI」 黃揚明：這啥冷笑話

總統賴清德日前出席AI人才年會，他在致詞時提到，政府在去年提出「AI新十大建設」，並稱說2040年要培育50萬名多元的AI人才。賴清德還笑稱，可以稱呼他為AI總統，「我的賴裡面就有把AI嵌進去」。只不過資深媒體人黃揚明看了之後無奈直呼，「這是什麼冷笑話」。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

賴清德在致詞時展現幽默，如果叫我AI總統，其實也不是不行，因為我的『賴』裡面就有AI；卓榮泰的『泰』也有AI，蔡英文總統的『蔡』裡也有AI」。賴清德因此結論，「台灣註定要在 AI 的領域好好發展」，並強調政府會深耕AI領域。

廣告 廣告

會後，賴清德也將這段影片分享到Threads，吸引超過4.4萬人按讚、88萬次瀏覽，就連蔡英文也在底下留言，「我的蔡裡面，還有英文」。

對此，黃揚明也在臉書發表看法，「這是什麼冷笑話…」黃揚明還說，看了完整版，他一共說了3個AI，包括LAI、TAI、TSAI…真的很溫馨。

資深媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

網友們則是在黃揚明臉書底下留言，「又是開一個遙不可及的空頭支票」、「什麼，不是Lie嗎！？」、「還是Liar比較貼切」、「我只有看到BI（台語：悲哀）」。

此外，國民黨台北市議員王欣儀也在臉書發文開酸，這是什麼鬼啊？賴清德變成英文姓名學命理師？原來現在不用政策、不用配套，只要英文名字裡有AI，就可以自稱AI總統？

台北市議員王欣儀。（圖／取自王欣儀臉書）

最後王欣儀強調，台灣需要的是踏實的AI人才培育、產業布局、制度與投資，不是靠你名字有AI。

延伸閱讀

白委訪美立場恐180度大翻轉？羅智強：藍白有共識才會行動

列9點揭北宜高鐵「政策錯誤」！張景森喊話賴清德：別被選舉綁架

民進黨選對會拍板！賴清德周三將提名温世政出戰南投縣長