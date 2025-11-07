自立支援照顧10年 台中長者感受進食滋味

▲社會局推動「自立支援照顧模式」邁入10年，協助長輩恢復咀嚼與吞嚥功能(圖／社會局提供2025.11.6)

[NOWnews今日新聞] 台中市政府社會局推動「自立支援照顧模式」邁入第10年，為協助長輩恢復咀嚼與吞嚥功能，特別辦理「口腔功能促進照顧服務」，與永信社會福利基金會合作深入全市16家老人福利機構，協助提升長者口腔機能，打破「老化就無法進食」的刻板印象。（6）日在台中國家歌劇院舉辦成果發表會，現場安排長輩享受義法料理大餐，感受「由口進食」的幸福滋味。社會局專門委員吳文楦親自出席，鼓勵長輩並頒發榮譽狀，感謝執行團隊辛勞付出。

社會局表示，自104年起在老福機構推動自立支援照顧模式，以「沒有臥床不起、沒有身體束縛、不使用尿布」為核心目標，積極翻轉傳統照顧文化。112年全國首創於老人福利機構推動口腔照護，三年來結合牙醫師、語言治療師、營養師等跨專業團隊，為長者進行臉部按摩、吞嚥練習與飲食調整，協助恢復口腔功能與進食能力。今年共有137位長者參與，其中100位使用鼻胃管灌食的長者中，有10位成功拔管，拔管率達10%，成果亮眼。

社會局舉例，廖阿嬤因急性腎衰竭住院，後因嗆咳無法進食而使用鼻胃管，入住機構後，她積極接受口腔訓練，逐步從吃粥、喝湯到移除鼻胃管，連尿管也一併拔除。阿嬤開心表示，能重新品嚐美食、享受人生，是人生難得的幸福。

社會局強調，「由口進食」不僅提升長輩生活品質，也象徵照顧模式創新的重大突破。感謝永信社會福利基金會執行計畫及16家參與機構的專業團隊，用專業與熱忱守護長輩的健康與尊嚴。

此外，感謝富宇慈善基金會贊助本計畫，讓長輩獲得更多美好體驗。上月並邀請3家機構長輩暢遊日月潭，留下甜蜜回憶。社會局表示，市府將持續從多面向推動銀髮友善政策，包括恢復老人健保補助、擴大敬老愛心卡使用範圍、布建社區照顧關懷據點及長青學苑增班，持續守護每一位長輩在地樂活、健康享老。

