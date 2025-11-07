自立支援照顧10年 台中長者感受進食滋味
[NOWnews今日新聞] 台中市政府社會局推動「自立支援照顧模式」邁入第10年，為協助長輩恢復咀嚼與吞嚥功能，特別辦理「口腔功能促進照顧服務」，與永信社會福利基金會合作深入全市16家老人福利機構，協助提升長者口腔機能，打破「老化就無法進食」的刻板印象。（6）日在台中國家歌劇院舉辦成果發表會，現場安排長輩享受義法料理大餐，感受「由口進食」的幸福滋味。社會局專門委員吳文楦親自出席，鼓勵長輩並頒發榮譽狀，感謝執行團隊辛勞付出。
社會局表示，自104年起在老福機構推動自立支援照顧模式，以「沒有臥床不起、沒有身體束縛、不使用尿布」為核心目標，積極翻轉傳統照顧文化。112年全國首創於老人福利機構推動口腔照護，三年來結合牙醫師、語言治療師、營養師等跨專業團隊，為長者進行臉部按摩、吞嚥練習與飲食調整，協助恢復口腔功能與進食能力。今年共有137位長者參與，其中100位使用鼻胃管灌食的長者中，有10位成功拔管，拔管率達10%，成果亮眼。
社會局舉例，廖阿嬤因急性腎衰竭住院，後因嗆咳無法進食而使用鼻胃管，入住機構後，她積極接受口腔訓練，逐步從吃粥、喝湯到移除鼻胃管，連尿管也一併拔除。阿嬤開心表示，能重新品嚐美食、享受人生，是人生難得的幸福。
社會局強調，「由口進食」不僅提升長輩生活品質，也象徵照顧模式創新的重大突破。感謝永信社會福利基金會執行計畫及16家參與機構的專業團隊，用專業與熱忱守護長輩的健康與尊嚴。
此外，感謝富宇慈善基金會贊助本計畫，讓長輩獲得更多美好體驗。上月並邀請3家機構長輩暢遊日月潭，留下甜蜜回憶。社會局表示，市府將持續從多面向推動銀髮友善政策，包括恢復老人健保補助、擴大敬老愛心卡使用範圍、布建社區照顧關懷據點及長青學苑增班，持續守護每一位長輩在地樂活、健康享老。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
筏子溪變更案拖6年 議員：地主苦等權益無期
人口爆增、公設縮水 議員：生活品質危機逼近
中市海線共融公園僅三座 議員：被忽略的一角
其他人也在看
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 1 天前
新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相
中部中心／吳璽璸 台中報導「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。民視 ・ 1 天前
2025士林官邸菊展，15展區菊藝獻秋美 12場五感體驗，今(5)日起手刀報名！
菊展檔案照(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】秋天賞花，除了「楓」、「芒」外露外，事實上在北台灣賞菊旅遊經 ・ 1 天前
台中國際花毯節主花毯「飛天小女警」今亮相
[NOWnews今日新聞]全台最美花卉盛典「2025新社花海暨臺中國際花毯節」，11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。今年主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為主題，結合花卉藝術，今（5）日由市府副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
為媽祖拍《農曆三月二十三日》！吳政勳化身警察靈魂演出
為媽祖拍《農曆三月二十三日》！吳政勳化身警察靈魂演出EBC東森娛樂 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 1 天前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 1 天前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
韓媒票選「2025年度最差韓劇」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 小時前
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
MLB／大谷翔平4度奪銀棒獎！超越他成日本第1人 美媒讚：坐等MVP三連霸
國聯銀棒獎獲獎名單在7日出爐，大谷翔平不但成功完成3連霸，生涯4度獲選也正式超越鈴木一朗，成為聯盟史上奪下最多次該獎座的日籍球員。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
佳娜順利產下二寶！ 祖雄赤裸上身抱兒子「背後原因超有愛」
馬來西亞藝人祖雄7日上午宣布，與烏克蘭籍女藝人佳娜的二寶出生，兒子「季季」順利報到，正式成為一家四口：「媽媽很勇敢，爸爸很感動，內內也即將升格成姐姐啦。」、「你的到來，一定會讓我們的家庭更精彩！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 2 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前