自立生活不再是夢 屏縣同儕支持員陪伴身障者開啟新可能

〔記者羅欣貞／屏東報導〕陪伴身心障礙者建立信心與勇氣，屏東縣政府自2012年起推出「身心障礙者自立生活支持服務計畫」，長期透過同儕支持員與個人助理的支持，陪伴身心障礙者學習為自己做決定，實踐自立生活。

「想泡一次溫泉，圓一個小夢。」視障者許靜秀一句簡單的心願，成為一趟溫暖旅程的起點。近來多位視障朋友與擔任同儕支持員的肢體障礙者，就搭乘縣府無障礙巴士，前往台東金崙，展開一趟以「友善無障礙」與「自立生活精神」為核心的溫泉之旅。

同儕支持員蔡惠珠表示，這趟旅程大家放慢腳步，用更多感官去感受環境之美。為了讓視障夥伴能更貼近藝術村特色，以觸摸與生動描述，引導夥伴認識眼前的世界，當大家用手指輕觸粉紅色大蝸牛雕塑，圓滾滾的眼睛、比人還高的觸角時，都露出驚喜的笑容。視障者楊能仁感動表示，第一次泡溫泉充滿喜悅，成為一段珍貴又幸福的回憶。一路上，有人牽著走、有人推著行，溫暖互助。

自立生活支持的力量，不只存在於旅途中。小玲因中風導致行動不便，渴望自由外出，卻因缺乏信心與引導遲遲不敢嘗試。申請自立生活支持服務後，在同儕支持員阿惠姊分享自身經驗並耐心陪伴下，小玲一步步克服不安與身體限制，練習騎車、調整心態，最終順利考取機車駕照，完成機車改裝申請，成功為自己的生活開啟新的可能。

屏東縣政府社會處表示，自立生活的核心精神在於「支持，而非代替」。透過同為身心障礙者的同儕支持員分享生命經驗，陪伴服務對象建立信心與勇氣；個人助理則在旁協助，讓身障者學習自主決策、為自己人生負責。該計畫由縣府委託平安社會福利慈善事業基金會辦理，申請與評估洽詢電話：08-7370161。

