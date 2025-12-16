即時中心／林耿郁報導

由於破壞自然環境疑慮升高，日本政府正研擬自2027年度起，停止對大型太陽光電設施的新案場提供補助。未來光電政策重心，將轉向推廣「住宅用」與「屋頂型」小規模太陽能光電板。

不搞了！NHK報導，隨著日本全國各地，對大型太陽能光電案場，破壞自然景觀、影響生態的疑慮與抗議升高，執政的自民黨前（15）天提出政策建議，主張停止隨電費徵收「再生能源賦課金」作為綠能補助財源，電價有望因此下降。

另一方面，日本政府更預計將於2027年後，全面停止補助大型太陽能案場計畫。理由是太陽能板成本「明顯下降」，即便取消補助，光電業者依舊可以獲利；因此無須再向民眾徵收電費，補貼大型光電案場設置。

廣告 廣告

未來政府將把經費，轉向支持住宅用、屋頂型太陽能光電板，以促進各地「電力自給」。希望在2040年前，將全國太陽能發電占比，由現階段約9.8%，大幅提高至23%至29%左右。

為達成擴大小型發電、儲能目標，政府計畫加大對「鈣鈦礦（Perovskite）太陽能電池」等薄型、輕量新技術的支持；預定近期召開跨部會議，彙整並對外公布新政策方向。

原文出處：快新聞／自立自強！日政府擬取消「大型光電場」補貼 電費有望下降

更多民視新聞報導

光電場破壞山林！日環境省出手 擬全面加嚴環評標準

「新建物屋頂裝光電板」該硬性規定嗎？民間激辯不休 經濟部回應了

最新／台南前議長郭信良供光電土地「回填廢棄物」 遭檢起訴「求刑3年6個月」

