自管處舉辦6週年處慶 邀請大家感受壽山人文魅力

內政部國家公園署國家自然公園管理處歡慶成立六週年，廿九日推出兼具文化深度與藝術風采的慶祝活動！下午三時至四時在高雄鹽堤in89駁二電影院舉辦《壽山國家自然公園人文史蹟紀錄片》放映會；晚間六時三十分至七時三十分則移師至旗後燈塔舉辦「進城藝遊-逗陣來國家自然公園看皮影戲」戶外演出，邀請民眾一同走入壽山國家自然公園，感受人文與自然交織的獨特魅力。(見圖)

自管處今(卅)日說明，六週年處慶系列活動推出影片放映會與皮影戲演出，吸引大量民眾熱情參與，兩場都湧入超過百人觀賞；從影像走讀壽山的人文記憶，延續到光影交錯的皮影戲舞臺，活動串聯歷史與當代，展現自管處在自然生態、人文歷史及藝術推廣上的多元風貌。

國家公園署王成機署長表示，壽山國家自然公園內保存多處古蹟，這次自管處特別委託專業團隊拍攝製作人文史蹟紀錄片，帶領觀眾走讀壽山國家自然公園內的重要遺址、歷史遺構與古蹟，深入認識園區的歷史風貌與文化脈絡；晚間登場的「逗陣來國家自然公園看皮影戲」活動則與高雄市立歷史博物館合作，邀請知名皮影戲表演團隊「影子傳奇劇團」在園區內市定古蹟-旗後燈塔演出，透過皮影戲的劇情及光影投射的呈現，將壽山國家自然公園意象與在地傳統表演藝術巧妙融合，藉由創新演繹傳遞環境教育與自然保育理念同時向大眾推廣傳統表演藝術之美。

十二月六、七日在左營舊城北門內廣場及高雄市立歷史博物館尚有兩場演出，自管處誠摯邀請各界民眾逗陣來共襄盛舉，親身感受這場融合藝術與人文的精彩饗宴！