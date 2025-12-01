自籌百億 新北新建121處停車場

新北市交通局1日舉行「新北市停車場建設及未來發展研討會」，新北市副市長朱惕之致詞表示，新北市積極回應市民對停車的需求與期待，全市新建121座立體及平面公共停車場，共提供3萬4211格汽車位與9239格機車位；全市累積已達375座公共停車場，提供4萬8966格汽車位、2萬5437格機車位。

朱惕之說，這不只是數字的增加，這更代表市府在土地有限、需求成長的條件下，努力提升都市空間的利用效率，讓停車不再是城市發展的瓶頸。

朱惕之指出，在中央前瞻基礎建設計畫的支持下，新北市共爭取到27案補助，總經費需求168.28億元，其中，前瞻補助49.7億元，新北市自籌高達118.58億元、占7成；7年多來已完成新莊捷運幸福站停車場等19案，目前施工中包括板橋區信義國小地下停車場等7案，規畫設計中則有三峽長福停車場，前瞻停車場的完成數量和進度均居全國之冠。

交通局長鍾鳴時表示，「城市轉型，交通先行！」新北市停車場建設克服都市計畫缺乏停車場用地、老舊社區發展停車供給不足等先天不良難題，透過學校校舍改建及公園多目標使用共構推動停車場建設；自市長侯友宜上任以來，新北市已新建121處停車場，提供3萬4211格汽車停車位、9239格機車停車位，大幅疏解市民停車需求。

交通局指出，未來將引進價值工程方法進到停車場建設中，讓成本、效率與價值成為提升停車場建設的重要依靠。同時更將持續推動「智慧、綠能、安全」三大方向的停車政策，要讓停車場不只是「車子的家」，更是城市智慧交通系統的一環。