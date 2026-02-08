自籌經費 北北桃高補助不斷炊

衛福部今年起不再編列預算補助全國中低收入戶長者免費全口假牙，改由地方財源支應。台北市、新北市將由市府自籌預算，不受中央政策改變影響；桃園市已針對中低收入戶假牙補助編列預算，中央若不補助，會改以市府預算支應；高雄市今年仍持續自籌經費辦理，但計畫經費有限，請有需要的長輩及早申請。台中市、台南市政府則稱尚未接獲中央通知，待確認後，市府內部會再研議。

台北市和新北市分列一級、二級財力。北市社會局表示，中央補助雖然喊停，但本就自籌的北市府不受影響。新北市社會局指出，今年起仍由市府自籌經費，持續辦理中低收入戶老人假牙補助，未因中央停止補助而中斷對長者的照顧，且現行補助不僅依循衛福部計畫，更擴及年滿60歲列冊低收入戶長者，並增加固定式假牙補助，補助範圍較中央更廣。

桃園市對65歲以上長者皆提供假牙補助，一般戶由市府預算支應，中低收入戶近半經費為中央補助。桃園市社會局今年已針對中低收入戶假牙補助編列1600萬元預算，若中央確定不補助，也會以市府預算支應，不會斷炊。

高雄市早在民國88年率先開辦「老人免費裝假牙」補助計畫，對象涵蓋65歲以上長者；98年中央推動相關補助後，高市府仍持續自籌經費辦理。今年度補助計畫預計在3月1日起開辦受理，目前補助對象不受中央補助款取消影響，惟因計畫經費有限，請有需要的長輩開辦後及早申請。

台中市、台南市以往由中央配合款46％、市府自籌54％，今年均已編列預算並受理申請。台南市社會局提到，中央今年初仍請地方提出中低收入戶老人假牙補助案，目前尚未接獲後續不予補助的訊息，待中央確認後，市府內部會再研議。