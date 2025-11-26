自組PC變困難？高階64GB記憶體比一台PS5還要貴，DDR5價格狂飆太誇張

最近由於 AI 熱潮影響，全球記憶體供應鏈的短缺與價格上漲，對於遊戲玩家來說，最近也傳出微軟 Xbox 和索尼 PlayStation 都可能會在之後調整售價。而對 PC 尤其是喜愛 DIY 自組的玩家來說，漲幅更不是新台幣 1,000 或 2,000 元的事情，光是一組高階的 64GB DDR5 記憶體，售價竟然已經超越了一台 PlayStation 5 遊戲主機。

組高階電腦光記憶體就比 PS5 還貴了？（示意圖，圖源：Getty Images 編輯合成）

根據知名 PC 硬體媒體 Tom's Hardware 觀察，知名記憶體品牌 G.Skill 旗下的 Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000 套組，目前在通路上的價格已飆升到 599.99 美元（約新台幣 18,800 元）。要知道幾個月前該產品只需要約 200 美元的價格就能買到，可見這次漲幅有多恐怖。對比之下，目前 PlayStation 5 Slim 數位版主機官方售價為 399 美元，即便是光碟版或最近特價期間的價格也遠低於這組記憶體，代表目前高階 PC 零組件市場的價格波動非常劇烈。

造成這波記憶體價格失控的主要原因，歸咎於 AI 產業的爆發性需求。由於 AI 數據中心和伺服器對高頻寬記憶體的需求，讓全球主要記憶體製造商調整產能策略，將生產重心大幅轉移到利潤更高、需求更迫切的產品線上。這種產能排擠效應就導致了傳統面向消費級市場的 DRAM 供應量減少，在供不應求的市場機制下，自然就會讓高階 DDR5 記憶體的價格攀升，連帶讓組裝高階電腦的成本大幅增加。業界預測，高昂的價格可能一路延續到 2026 年，甚至認為價格要等到 2027 年才有機會回穩。