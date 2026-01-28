自編自導自演壓力大 河正宇：孔曉振害我得盲腸炎

記者王丹荷／綜合報導

河正宇自編、自導、自演的《四人行，不行》，集結孔曉振、金東旭、李荷妮等主演。河正宇透露為了邀請孔曉振演出，全力修改受到她「史詩級惡評」的劇本，尤其孔曉振更像是整部電影的製作人與行動隊長，不僅協助牽線讓李荷妮加盟演出，更因為她是唯一能在片場「制得住」導演河正宇的人，讓河正宇壓力大到笑稱自己在殺青後得了盲腸炎：「有80%絕對是因為孔曉振！」

孔曉振片中飾演婚姻關係曾經熱烈、如今卻逐漸冷卻的美術大學老師，因為聽見樓上夫妻過度激烈且活躍的性愛碰撞，因此喚醒她內心慾望的鬧鈴，讓她邀請樓上夫妻共進晚餐，卻意外演變成1場失控的情感告白。

孔曉振、河正宇繼電影《真愛，純屬虛構？》之後，時隔13年再度合作，導演河正宇回憶起孔曉振的選角：「我把孔曉振當作第一順位來邀請，她不是那種靠說服就會被說服的朋友，我想應該是她直覺認為可以對角色產生共鳴，也能詮釋得很好吧。」尤其本片翻拍自西班牙獲獎名作，他也回憶：「最初劇本只是原作的翻譯本，我請她一定要看看原著。我再來把本片劇本交給她看，結果卻遭到『史詩級惡評』。」

「她打電話給我，整整1小時都在說：『歐巴！這個你到底要怎麼拍啊？』」河正宇也坦言，孔曉振願意直言不諱地指出問題，某種程度就像是專業製作人，雖然是出於好意，但對他來說壓力也相對增加：「我跟她說，在正式開拍前，我會盡全力修改劇本，把完成度提升到能讓她滿意的水準，請她相信我。我甚至還誇大地說服她，說她一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」

據悉，孔曉振是劇組當中，被公認唯一能「制得住」導演河正宇的人，幾乎扮演著製作人與行動隊長般的角色。孔曉振對此坦言：「比起同年齡或年紀比我小的人，我好像更容易管得住哥哥們。」她笑稱自己唯二能管住的，就只有河正宇和孔劉。河正宇也對此直呼：「她真的對我的不足之處，一點情面都不留。」

而對於河正宇的邀約過程，孔曉振也回應：「其實我最想聽到河正宇導演說：『妳的演技進步了很多！』我努力讓他感受到我的成長和進步。」她接著說：「作為導演，他難道不應該檢視我的所有戲份和剪輯嗎？我最渴望聽到他說：『這個演員真的演得很好！』得不得獎並不重要，我只想得到河正宇的稱讚。」

孔曉振也是讓李荷妮加盟演出的關鍵人物。李荷妮回憶：「劇本是透過曉振姐姐拿到的，說會大量改編，而且會變得更加有趣。」她並表示：「我實在找不到不接演的理由，因為參與演出的，都是我一直很想合作的演員。我和曉振姐姐是在《料理絕配Pasta》之後再度合作，當時我還只是剛出道不久的新人演員，年紀很小，也曾想過真的還有機會再一起演戲嗎？女演員們能在作品中再度相遇，其實並不容易。我當時就覺得這可能是錯過1次就不會再有的機會，所以抱著一定要把握住的心情，決定演出這部作品。」

《四人行，不行》河正宇（後）與孔曉振時隔13年再度合作。（采昌國際多媒體提供）

《四人行，不行》孔曉振（左）居中牽線，讓李荷妮（右）加盟演出。（采昌國際多媒體提供）