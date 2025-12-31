自虧撞臉曹西平！脫口秀演員稱「走的是曹西平不是我」挨轟 刪文道歉：考慮不周

▲ 圖／翻攝歐耶老師臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

資深藝人曹西平29日離世，享壽66歲，演藝圈好友紛紛表達哀悼，但曾自虧撞臉曹西平的脫口秀演員「歐耶老師」，卻發文表示「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我」，挨轟是在消費死者。對此，歐耶老師緊急刪文，並道歉表示考慮不周，做了很糟糕的示範，深刻檢討。

歐耶老師昨(30)日在threads上發文表示，「謝謝大家關心，走的是曹西平，不是我。人生無常，務必保重」，引爆網友怒火，直指他此舉根本在消費死者。

歐耶老師則緊急刪文，道歉表示「我做了一個很糟糕的事，我不該用公開發文的方式，回應網友在曹大哥往生新聞下tag我，關心我的事。讓大家覺得不舒服、感覺我在消費曹大哥，非常非常的抱歉，對不起。感謝大家指教，以後對這樣的關心我私訊回覆就好，未來公開發言會更加謹慎。這次真的考慮不周，做了很糟糕的示範，還讓有人覺得為什麼死的不是我，真的很抱歉」。

