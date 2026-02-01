自行停藥釀甲狀腺風暴！中年男心衰竭命危…靠葉克膜救回

一名中年男性罹患甲狀腺機能亢進多年，因自覺症狀改善便自行停藥5個月。患者突然出現高燒、劇烈心悸、手部顫抖與精神混亂，病況急轉直下發展為急性心臟衰竭，經葉克膜搶救後順利康復。

醫療團隊評估後發現，患者正處於罕見且高度致命的「甲狀腺風暴」，合併循環功能不穩。（示意圖／Pixabay）

家屬緊急將患者送往衛生福利部桃園醫院急救。醫療團隊評估後發現，患者正處於罕見且高度致命的「甲狀腺風暴」，合併循環功能不穩。為爭取搶救時間，團隊緊急啟用葉克膜輔助循環，並安排入住加護病房進行密集監測與治療。在胸腔內科醫師林昕緯與專業團隊的全力搶救下，患者病情逐步穩定，最終順利脫離危險並康復出院，目前已恢復日常生活。

胸腔內科醫師林昕緯指出，甲狀腺機能亢進是一種常見的內分泌疾病，因甲狀腺分泌過多甲狀腺素，會影響心臟、神經系統與新陳代謝。常見症狀包括心跳加快、手抖、體重下降、失眠及情緒起伏大。若長期未妥善控制，高濃度甲狀腺素會持續刺激心臟，增加心律不整、心臟衰竭等嚴重風險。

林昕緯表示，臨床上不少患者在症狀改善後誤以為疾病已痊癒，擅自停藥或延誤回診，反而讓病情失控。他強調，自行停藥是引發甲狀腺風暴的重要原因之一，一旦發生，可能出現高燒、心跳過速、血壓不穩、意識改變，嚴重時導致多重器官衰竭，死亡率不容輕忽。

甲狀腺疾病的治療需要長期且規律的用藥與追蹤，即使症狀緩解，也不代表疾病已完全結束。（示意圖／Pexels）

加護病房護理長林秀秀提醒，甲狀腺疾病的治療需要長期且規律的用藥與追蹤，即使症狀緩解，也不代表疾病已完全結束。她呼籲患者務必依醫囑服藥、定期抽血追蹤，一旦出現心悸、呼吸急促、持續發燒或精神狀態異常等警訊，應立即就醫，避免錯失治療時機。

林秀秀強調，這起案例再次提醒大眾，慢性疾病的穩定控制仰賴病患與醫療人員的長期合作，切勿因一時症狀改善而掉以輕心。建立正確用藥觀念、遵從醫囑並持續追蹤，是避免嚴重併發症、守住生命安全的關鍵。

