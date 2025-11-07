自行戒毒9成失敗！雲林戒毒機構揭毒癮者反覆吸毒原因

【記者 蔡鳳敏／雲林 報導】為什麼有些人明明想戒毒，卻一次次失敗？社會上有一種普遍的誤解：吸毒的人之所以戒不掉，是因為「不夠有決心」。甚至連毒癮者自己也會這樣想，試著靠意志力把自己關在家裡硬撐。但真正讓人戒不掉的關鍵，是停止用藥後所出現的「戒斷症狀」。沒有專業協助，這段過程往往難以承受，也因此讓人反覆復吸，越陷越深。

戒斷症狀是指，當長期吸毒的人突然停止使用後，身體和心理會出現劇烈不適。以海洛因成癮者為例，停止用藥後，身體會像重病一般崩解，出現流鼻水、腹瀉、肌肉抽搐、盜汗、忽冷忽熱、全身無力、坐立不安等症狀，有些人甚至會感到生不如死。為了停下這種痛苦，他會不計代價再次使用，毒癮便這樣反覆循環。

酒精成癮者的戒斷痛苦也經常被忽略。戒酒的過程中，可能發生癲癇、顫抖、心悸、噩夢、幻覺等症狀，此時人會迫切渴望酒精，以平息不適，卻越喝越逃不出成癮。

現代其他毒品如安非他命、K 他命、彩虹菸、毒咖啡、所謂的「喪屍菸彈」等，雖然可能沒有明顯的身體戒斷，但會造成強烈的情緒崩解，包括焦躁不安、恐慌、封閉自我、失眠混亂等。如果毒癮者在家自行嘗試戒毒，往往難以承受這些情緒波動，而再次使用。

戒斷之所以困難，是因為毒品已經改變大腦運作，使毒癮者的身體與心理都被癮頭綁架。這不是「想開一點」「更有自制力」或「把人關起來」就能解決的問題。

雲林戒毒機構那可拿執行長林芯瑩表示，戒毒需要專業團隊的介入，包括身體復原、心理支持、生活重建以及家屬共同參與，這些缺一不可。尤其在戒斷期間，需要專業人員 24 小時照護，協助處理不適症狀，才能讓毒癮者安全度過危險階段，避免再次復吸。

有戒毒學生分享：「我在家裡嘗試戒毒超過 20 次，每一次都失敗。後來我甚至覺得自己乾脆吸到死就好了。」他表示，能夠走出那個循環，是因為他願意向家人求助，也願意踏出那一步，接受專業協助。

社會上仍有許多毒癮家庭承受著沉重壓力。林芯瑩強調，只要及時尋求正確協助，戒毒絕不是不可能的事。家屬不需要責備或強制，而是與孩子站在同一陣線，用理解與正確方式陪伴，才能一起走向復原。（照片示意圖，雲林那可拿戒毒機構提供）