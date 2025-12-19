自行服用胃藥半年腹脹加劇！醫揭「胃酸太少」才是元凶

一名患者因胃酸逆流嚴重，自行服用PPI胃藥半年，卻出現腹脹加劇、整體不適等症狀。劉博仁醫師建議停用制酸劑並調整飲食與消化功能後，患者數週後回診表示消化狀況明顯改善。

雖然制酸劑短期內可緩解不適，但胃酸真正的功能是幫助消化與殺菌，是消化道的第一道防線。（示意圖／Pexels）

營養功能醫學專家劉博仁指出，許多反覆發作、久治不癒的胃食道逆流，問題不一定是胃酸太多，而是胃酸不夠。他表示，過去習慣將胃酸視為致病因子，一旦出現逆流或火燒心就設法抑制胃酸。雖然制酸劑短期內可緩解不適，但胃酸真正的功能是幫助消化與殺菌，是消化道的第一道防線。

劉博仁說明，當患者因長期壓力、年紀增加或長時間使用制酸劑導致胃酸分泌不足時，食物無法被充分分解就過早進入小腸，成為腸道細菌的發酵原料。2025年發表在《Journal of Inflammation Research》的研究指出，胃食道逆流患者合併小腸菌叢過度增生（SIBO）的比例明顯高於一般人，顯示逆流並非單純食道問題，而是整個消化道生態失衡的結果。

該研究特別提到，呼氣測試中呈現甲烷陽性的患者，胃食道逆流更常見且更嚴重。劉博仁解釋，甲烷是細菌發酵食物時產生的氣體，當腸道內氣體累積，腹內壓就會不斷上升。此時即使胃裡只有少量胃酸，也會被這股壓力往上推，把賁門撐開，讓酸水和食物殘渣一起逆流到食道。

劉博仁強調，真正把酸推上來的常常不是酸太多，而是氣太多。這也能解釋為何有些患者越吃制酸劑，脹氣越嚴重、逆流反而越頻繁。因為胃酸被抑制得越多，殺菌能力越差，消化越不完全，細菌就越活躍，產生的氣體也越多，形成惡性循環。

當腸道裡的發酵處理好，氣體減少，腹內壓下降，賁門自然比較能關得住，火燒心也才有機會真正改善。（示意圖／Pixabay）

劉博仁表示，在功能醫學觀點中，處理胃食道逆流不能只是一味壓酸，而是要回頭檢視消化功能是否完整。若患者吃一點就脹、飯後悶卡、常打嗝，或排便中常看到未消化的食物，這些都可能是胃酸不足的訊號。在飲食上，短期內降低容易發酵、產氣的食物，例如精緻糖、部分乳製品與豆類，常能明顯減輕腹內壓，讓逆流先穩定下來。

劉博仁提醒，在專業醫師評估下，有些患者反而需要的是幫助消化，而不是持續抑制消化。胃食道逆流不是身體出錯，而是在提醒消化效率變差。當腸道裡的發酵處理好，氣體減少，腹內壓下降，賁門自然比較能關得住，火燒心也才有機會真正改善。

