自行車大獎賽 選拔交安達人

教育局全國首創舉辦「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，結合交安知識、實地路考與單車維修技能考驗，讓學子成為交通安全達人。 （教育局提供）

記者林雪娟∕台南報導

提升學子交通安全認知，教育局全國首創舉辦「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，結合交通安全知識、實地路考與單車維修技能考驗，透過「做中學」方式，共同以車會友，深化學生交通安全觀念。

秉持「交通安全風險零容忍」，學校教育是建立孩子交通知識與安全行動合一的重要基礎，教育局舉辦自行車大獎賽，讓學生學習不只是團隊合作，更能在真實情境中操作、練習，進一步體驗「安全慢行、預判風險」重要性，成為真正交通安全達人。

教育局指出，活動與台南市交通安全教育輔導團合作辦理，分成國小高年級組及國中組，三人一隊報名參賽，透過路考、Ｓ型繞行、折返技巧等項目，搭配爆胎打氣、鍊條復原、輪胎更換等維修任務，讓學生真正理解自行車構造與操作要領，提升車況危險辨識能力，並推動「交通安全教育課程模組」融入學校課程，期望學生能從課堂到道路，知行合一落實安全教育觀念，成為真正的交通安全達人。

教育局強調，日後將持續透過跨局處合作，打造更安全友善的校園周邊通學環境，讓孩子上學安心、家長放心。許多與賽學子表示，透過自行動手，懂得如何為車胎打氣、拆裝輪胎及處理落鏈，而騎乘的Ｓ型繞行接力，除考驗騎乘能力，也加強團隊合作。

賽事透過情境化路線與任務設計及團隊協作方式進行，考驗學生問題解決能力，更強化臨場應變能力與安全保護意識，透過多元、活潑且具挑戰性交通安全教育宣導，讓學生真正落實「會騎車、懂安全、能應變」。