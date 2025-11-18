自行車庫存去化近尾聲 歐美訂單有感回溫
自行車產業明年有望迎接春燕?歐美自行車市場庫存去化接近尾聲，加上電動自行車出現汰舊換新潮，以及各大品牌推出新品搶市，都增添市場動能，儘管有專家態度較為保守，但業者期盼，接下來營收有機會轉為正成長。
歐美自行車市場的庫存去化接近尾聲，加上電動自行車出現汰舊換新潮流，訂單已有感回暖。電動自行車總經理徐浩庭表示，從七～八月開始到現在，今年的訂單量明顯成長，台灣的訂單更是陸續增長了幾乎一倍。他認為美國降息、股市上漲以及整體經濟局勢慢慢成長都是正面因素。
隨著市場回溫，業者推出新車款的動作也轉趨積極，終端消費者的接納熱度持續上升。國內自行車三雄9月營收的年衰退幅度已經逐月收斂，其中巨大9月營收為52.2億元，年減13.5%；美利達為22.7億元，年減11.2%；桂盟則為3.68億元，年減16.7%。然而，美國的對等關稅疊加起來上看31%，成為業界面臨的一大挑戰。對於關稅問題，徐浩庭分享了他們的因應策略。他表示公司在三~四年前就已經在歐洲設立工廠，主要是為了解決關稅問題。如今美國也出現類似的關稅問題，他們計劃運用相同的經驗應對。在整體供應流程上，他們會將較高重複率的零組件在當地生產，以降低流程成本，並將這套系統複製到美國重新建立一次。
徐浩庭進一步解釋，由於台灣自行車市場規模較小，公司主力放在歐洲市場。若沒有在當地設廠，將被課徵87%的懲罰性傾銷稅，而設廠後則可降至4.7%，價格差異相當大。面對美國的關稅政策，業者計劃採取相同策略，將建立7成以上重疊率的零組件在美國生產，以降低當地的疊加成本。徐浩庭強調，他們的優勢在於所有車款的市場族群，都可以共用大部分的零組件，這樣可以降低庫存管理和採購成本，進而在銷售市場上更具競爭力。他對未來展望充滿信心，指出通路已經下了，比去年多一倍的訂單，公司正處於一路翻倍成長的趨勢。
然而，分析師錢冠州對此持較為保守的態度。他認為今年最多只能與去年持平或稍微成長，整體趨勢沒有太大幅往上成長的機會。雖然巨大和美利達的股價在低檔有所回穩，但從大環境來看，仍受到關稅的影響。他表示自行車產業已經算是比較飽和的產業，沒有太大的向上突破空間。分析師陳武傑則指出，雖然自行車雙雄，美利達跟巨大，10月分的營收還是繳出衰退的成績，不過近期的話其實巨大，也表現出歐美的復甦情況，算是相當的理想，比較大的關注點，還是在烏俄戰爭能否盡快在，川普的主導之下正式落幕，這樣就可以期待，在終端消費市場上，有更明顯的成長。
對此，巨大認為歐洲市場已回穩，尤其荷比盧和英國地區表現最為亮眼，而中國市場因去年墊高基期，營收仍呈現年減。美利達則指出，西歐與南歐是自行車市場成長明顯的地區，近期發表的新車款也獲得正面回應。鏈條大廠桂盟表示，去年此時中國內銷數字表現很好，但今年相對較弱，加上部分客戶面臨關稅議題，下單較為謹慎。業界普遍認為，現在面臨的已不是自行車本身的問題，而是大環境變數的挑戰。2026年能否迎來春燕，還有待進一步觀察。
自行車廠緊盯關稅！ 業者：若高於20%衝擊大
美突襲台灣自行車大廠！稱巨大涉「強迫勞動」 台製品暫禁入境
美國指涉「強迫勞動」發布暫扣令 巨大急發4點聲明
Honda全新EV世代亮相！四款全球首演新車 跨足自行車市場
