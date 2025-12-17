自行車易碰撞公車站民眾 詹為元促台北市府全面補強安全標示 13

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

台北市議員詹為元今（17）日表示，近期接獲多名民眾反映，自行車道行經公車站牌時經常「直接中斷」，導致騎士與上下車乘客之間衝突頻傳，甚至出現險象。他指出，這類設計缺失對長輩、孩童與學生特別危險，屬於完全可以預防的交通風險，市府不應再輕忽。

詹為元說明，許多乘客下車時動作較慢，若自行車騎士依照既有動線順勢穿越公車等候區，極容易在乘客踏出車門的瞬間發生碰撞。他認為，這並非用路人個人問題，而是道路設計與安全標示不足所造成的系統性風險。

詹為元指出，自己早在去年便於議會質詢市府此一問題，當時交工處承諾將進行改善，市府確實在他提醒後，除原本中山區既有的一處外，於其選區松山區新增2處改善點。然而，一年多過去，全台北市至今僅完成這3處，其餘路段仍維持自行車道在公車站前「直接中斷」的危險狀態，顯示市府執行力不足。

詹為元也提到，市府其實早有完整規劃，包括鋸齒狀減速標線，以及「人車共道」、「當心行人」等警示設計，但卻長期未全面推動與落實。他強調，自行車道遇到公車站時，不能只畫一個不顯眼的小標示交差了事，而應設置明確、清楚、能有效提醒騎士減速的視覺警示，確實保障乘客安全。

在近期總質詢中，詹為元進一步比較不同標示方式，指出「鋸齒狀視覺縮窄搭配警示圖示」的組合標線效果最佳，能讓騎士自然放慢速度。但市府卻以「效果不明顯」及「標線易剝落」為由停止施作，他直言這樣的說法只是推託，真正的問題在於缺乏完整宣導與持續落實。

詹為元表示，質詢後市長已承諾，將於明年上半年優先在「八橫八縱」主要幹道補齊相關標示，並逐步擴及其他路段。他強調，這項承諾攸關每天搭乘公車的市民、學生與長輩的安全，真正的市政進步，不在於紙上規劃，而在於能否落實到市民每日行走的每一段道路上。

