自行車有螢幕＋空調 能遮風擋雨、還能載重100公斤

記者鍾釗榛／綜合報導

IRIS eTrike電動輔助三輪車。（圖／翻攝 Grant Sinclair Cardiff網站 ）

雨天通勤、逆風爬坡，對很多騎士來說都是日常折磨，但這件事或許即將被重新定義。來自未來感滿滿的IRIS eTrike電動輔助三輪車，直接把「騎腳踏車很狼狽」這件事翻篇，用一台幾乎像小型座艙車的設定，重新詮釋城市移動的可能性。

IRIS eTrike猶如科技太空座艙。（圖／翻攝Grant Sinclair Cardiff網站）

碳纖維打造外殼

從外觀來看，IRIS eTrike完全不像傳統自行車，更像是設計工作室裡走出來的概念載具。全車採用碳纖維一體式外殼，打造出輕量化又具保護性的安全艙，不只隔音效果好，騎起來也更安靜。封閉式設計讓通勤族不再怕下雨、冷風或空污，城市裡的惡天候幾乎被隔絕在外。

全車採用碳纖維一體式外殼。（圖／翻攝Grant Sinclair Cardiff網站）

強悍的輔助馬達

動力表現同樣不走保守路線。IRIS eTrike搭載CYC Photon Gen 2中置馬達，最大扭力達130Nm，陡坡照樣輕鬆踩上去，甚至還貼心加入倒車功能，對於需要載物、停車的通勤族來說非常實用。可拆卸1.3kWh電池約3.5小時就能快充完成，單次續航超過80公里，完全符合日常使用需求。

有螢幕還有空調

座艙內的科技感更是這台車的靈魂。12吋觸控螢幕整合後視鏡、攝影機、導航與 360 度環景，還具備車道偏移與碰撞預警功能，讓騎腳踏車也能有近似汽車的安全輔助。內建微型空調系統與HEPA濾網，讓你在城市中騎車，卻像坐在飛機駕駛艙。

配備12吋觸控螢幕整合後視鏡、攝影機、導航與 360 度環景。（圖／翻攝Grant Sinclair Cardiff網站）

實用性方面也沒有被忽略，座椅後方提供180公升置物空間，買菜、通勤、裝備通通放得下。車重僅約65公斤，卻能承載100公斤負重。IRIS eTrike預計2026年第一季開始交付，如果你早就受夠風吹雨打，這台車可能正是城市通勤的全新解答。

IRIS eTrike電動輔助三輪車。（圖／翻攝Grant Sinclair Cardiff網站）

