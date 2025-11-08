自行車環島! 騎遇福爾摩沙11/8登場 吸引逾1200人參加
生活中心／陳奎宏 台北報導
騎自行車環島是很多人的夢想，「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與，其中有三成來自海外的車友，觀光署也希望藉著台灣海濱的自行車道，讓國內外的車友們一同體驗寶島之美。
現場司儀：「騎遇福爾摩沙，全台走透透。」汽笛聲響起，騎遇福爾摩沙活動正式啟動，車友們展開環島之旅，這次共有4個車友團體齊聚在北市府東門廣場，一起出發。現場司儀：「北中挑戰168大家一路發。」現場多熱鬧？看看活動前車友們搖旗吶喊，就知道，這次車友共吸引1268人參與，其中381人來自海外，占了30％，大家都想騎車環島體驗台灣之美。
「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與。（圖／民視新聞）
交通部觀光署副署長黃勢芳：「開車太快一下就過了，走路又太慢，騎車是最好的一個速度啦，這也是為什麼我們觀光署一直在，推相關的一個自行車的活動。」活動邁入第14年，累積近萬人參與，來自全球各地愛好騎車的車友齊聚，環島9天行程，還規劃多元主題的深度遊程，帶領民眾騎訪鄉間小鎮，及濱海田園。
「騎遇福爾摩沙900」今年邁入第14年，今天（11月8日）盛大展開，吸引超過1200人參與。（圖／民視新聞）
交通部觀光署副署長黃勢芳：「我們也要工商服務一下，我們有很多那種海濱啊，各個自行車道的部分，歡迎大家環島完之後，也可以來體驗一下，我們的一個相關自行車道，有一條北迴歸線經過我們台灣，造成我們的可能的，寒帶溫帶氣候帶，所以有很多的一個植被啊，跟產生各種的文化，那我想各種地形，我們來一次的環島的部分，可以來深深體驗。」要體驗台灣自然之美，同時感受在地熱情，品嚐美味料理，不妨就從計畫一趟，自行車環島開始。
原文出處：自行車環島不是夢！「騎遇福爾摩沙」１１／８登場 吸引超過１２００人參加
