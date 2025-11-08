自行車盛事「騎遇福爾摩沙」！破百位外國騎士見證台灣之美

台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」，在今（8）日於台北市政府東門廣場盛大開幕。交通部觀光署提供



台灣自行車旅遊節主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」，在今（8）日於台北市政府東門廣場盛大開幕，邁入第14年的自行車盛事，也吸引1268位騎士參加，其中高達381位外籍騎士。本屆的路線除了是9天的環島之旅外，活動也推出多元主題的深度遊程，鼓勵民眾以自行車深入鄉間小鎮、海濱田園，以雙腳探索台灣的自然與人文風貌。

對此交通部觀光署副署長黃勢芳也親臨現場為車友加油打氣。黃勢芳表示，自行車旅遊是實踐永續觀光的最佳展現，台灣擁有世界級的自行車環境，從北到南、從山到海，沿途的風景、人文與美食，處處展現台灣的獨特魅力。他也祝福所有車友「騎出健康、騎出友誼、騎出台灣的無限魅力」。

經濟部產業發展署邱求慧署長也親臨現場，他表示產發署長期推動「低碳運具與智慧製造」政策，看到現場許多車友使用E-Bike（電動輔助自行車）的助力加持，感受到科技結合永續的力量。他期待此類低碳旅遊型態能帶動地方經濟與觀光發展，讓世界看到台灣以自行車連結健康、科技與永續的無限可能。

在上午的啟動儀式中，多達6隻車隊共同出發，多台自行車衝破起跑線，場面是相當壯觀，現場氣氛也是熱烈。

台灣自行車旅遊節吸引破千位自行車騎士共襄盛舉。交通部觀光署提供

