自行車賽碰撞倒車再遭輾！ 15歲選手命危搶救中

兩輛自行車疑似發生碰撞，導致15歲的少年連人帶車倒在內側車道，這時後方一輛銀色轎車高速駛來，反應不及直接輾了過去（圖／TVBS）

台南有民間業者舉辦，新玉門關的山區經典公路自行車聯名賽，沒想到途中一名15歲的選手，疑似在過彎時與其他選手碰撞倒地，又遭後方轎車輾過，傷勢嚴重送醫搶救，目前還在加護病房觀察。

這起事故發生於23日清晨七點多，當時一大群自行車選手正在馬路上競速。根據現場目擊者描述，有兩輛自行車疑似發生碰撞，導致這名15歲少年連人帶車倒在內側車道，隨後一輛銀色轎車高速駛來，因反應不及直接輾過少年，使其傷勢更加嚴重。救護車抵達現場後，立即將倒地的少年抬上擔架送醫救治，但情況不太樂觀。

救護車抵達現場，趕緊將倒地的少年抬上擔架送醫救治，但還在加護病房尚未脫離險境（圖／TVBS）

新化交通分隊小隊長吳鎮宇表示，黃姓自行車騎士行經該處時，疑不慎與其他選手擦撞後，人車倒地於內側車道，遭後方余姓民眾駕駛的小客車煞車不及撞上。

這場自行車聯名賽是沿著台南新玉門關的山區經典公路路線進行。雖然主辦單位有申請路權，但民眾沿途拍攝到多個路口沒有人員進行交通管制，選手們遇到紅燈直接穿越，造成人車爭道的情況，甚至有義交人員指揮選手闖紅燈的畫面。警方指出，本案經主辦單位提出路權使用申請，並已獲得各權管機關審查核准同意，但在臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線及交通號誌規範。

主辦單位有申請路權，不過民眾沿途拍到，多個路口沒有人員交管，選手們遇到紅燈直接穿越（圖／TVBS）

據了解，這次比賽並非計時賽。主辦方表示車隊是分梯次進行，最後一定會有醫護人員及救護車壓車，也有指派工作人員指揮交通。目前主辦方最關心的是選手能夠平安，至於詳細事故原因及選手是否有交通違規部分，還需要進一步釐清。

