自行車賽遭車輾 15歲選手搶命究責2／自行車賽遭車輾驚爆亂象 交管指引「集體闖紅燈」

一般民間單位舉辦自行車比賽，都要申請路權。但警方提醒，雖然有路權，騎士仍須遵守交通號誌。只是昨天這場比賽，主辦單位的交管人員，竟然引導騎士闖紅燈，引發爭議。資深車友也提醒，如果不是全面交管的賽事，而是要「共享車道」的話，就表示馬路上不只單車，還可能出現汽、機車或行人，參賽騎士要格外小心。

單車騎士壓低身子，猛踩踏板前行，時速飆到3、40公里，無預警地，前方突見障礙物，道路上有三角錐，指引騎士靠外線行駛，但有人不小心直接撞飛三角錐。

車友大喊靠右，但仍有三、四名騎士直接靠左、騎內線右轉，有十年經驗的車友說，這種民間比賽非完全交管，屬於共享車道，騎乘時須格外注意。自行車車友：「它還是屬於共享車道，幫後車的前輪跟前面的後輪重疊在一起的時候，就有可能發生碰撞的狀況。」

萬一摔車了怎麼辦，資深車友示範，一般若來得及反應的話，會快速將鞋子脫卡，也就是跟踏板分離，以便即時動作，維持平衡或逃開。自行車車友江信賢說：「很多人沒經驗的，他停在紅綠燈一腳沒脫卡，勢必往一邊傾，一定是跌倒，少年他是騎在快車道，真的碰撞他根本來不及反應。」

主辦方舉辦賽事，須申請路權，但也必須遵守號誌，看看秩序冊上也特別提醒務必遵守號誌，不過實際狀況，路口明明是紅燈，交管人員卻指引選手加速通過，變成集體違規。

台南交通大隊副大隊長黃筱寧：「惟臨時使用道路期間，用路人仍應遵守道路標誌標線及道路交通規範，保障用路人安全。」

單車比賽問題多，針對外界質疑，主辦方表示目前以救治傷者優先，後續會配合調查釐清。

