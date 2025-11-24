自行車選手緊扶汽車前進！ 台東公路賽爆爭議 協會回應了

有民眾捕捉到兩名選手扶著汽車前進，直呼難道不是作弊？自由車協會回應2選手已棄權，所以請隊車協助（圖／翻攝Threads_chuita_chiu）

台東縣上週末舉辦全國自由車公路錦標賽，也是國手選拔賽，23號男子組登場，但卻有民眾捕捉到兩名選手扶著汽車前進，直呼難道不是作弊嗎?自由車協會獲報展開調查發現，2選手已經嚴重落後並棄賽，扶車休息不影響名次。

有民眾捕捉到兩名選手扶著汽車前進，直呼難道不是作弊？自由車協會回應2選手已棄權，所以請隊車協助（圖／翻攝Threads_chuita_chiu）

這場自由車比賽分為菁英組、U23以及青年組，兩名引起爭議的男子選手參加的路線全長160公里。當事件發生時，有目擊民眾擔憂選手只用手扶著車框，若路上有狀況或自己撞到摔下來，不僅選手有危險，後方車龍也會受影響，因此感到憂心。目擊駕駛看到這一幕感到驚訝，認為這樣的行為可能是作弊。

廣告 廣告

公路賽分為菁英組、U23以及青年組，而兩名男子選手是從台東森林公園出發來回，體力不支棄賽才出現這這幕場景（圖／翻攝臉書＠中華民國自由車協會）

中華民國自由車協會總顧問李莉加解釋，這種情況是因為選手們已經嚴重落後，他們選擇了棄賽。由於他們可能已經疲累，所以請隊車協助，讓他們稍微緩和一下，少騎一些公里數。李莉加進一步表示，雖然這不影響比賽名次，但因為比賽在馬路中間進行，加上有直播，這樣的行為確實不是很好的示範。

除了選手行為引發的爭議外，這場比賽也對當地居民造成不便。有目擊民眾表示，認識的在地人都認為比賽非常擾民，因為路上車輛非常多，變成自行車與汽車爭道的情況。當地居民抱怨人車爭道已經出現安全問題，深怕路途中因此發生危險。

更多 TVBS 報導

2機車險擦撞！父載幼童嚇到狂嗆 阿伯竟亮鋸子揮舞

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵

速度已不輸跑車！電動車拚高性能 美國市場卻賣不動

網路嗆聲變真人PK！太平深夜13人持球棒追打 警全數送辦

