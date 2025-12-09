自行車騎士注意 嚴禁騎乘未開放共道人行道 違者處最高罰1200元

嚴禁騎乘未開放共道的人行道違者處最高1200元罰鍰。（圖：新北交通局提供）

▲嚴禁騎乘未開放共道的人行道違者處最高1200元罰鍰。（圖：新北交通局提供）

YouBike穿梭街巷已成常景，新北市交通局提醒，YouBike二‧○與YouBike二‧○E均屬「慢車」，原則禁止騎乘人行道及騎樓，僅例外於設有「行人與自行車共道」標誌或標線路段開放，且仍須優先禮讓行人。違規者可處新臺幣三百元至一千二百元罰鍰，並列入北北桃公共自行車違規記點。

交通局簡任技正吳政諺指出，YouBike因免駕照且租賃站遍布捷運、公園、學校與商圈，成為市民出行首選，但部分騎士未熟悉交通規則即上路。YouBike二‧○為腳踏自行車，YouBike二‧○E為電動輔助自行車，除非人行道設置有行人及自行車專用標誌（遵22-1），否則依規定不得行駛人行道。酒後騎乘亦屬酒駕，不可輕忽。

行人穿越道（斑馬線）為行人專用，任何車輛不得行駛，YouBike使用者須下車牽行。違者依道路交通管理處罰條例第七十四條可處三百元至一千二百元罰鍰。另外提醒，自一一三年七月起，北北桃三市已實施公共自行車違規記點與停權機制，闖紅燈、雙載、車道逆向、未禮讓行人、騎乘騎樓或人行道、邊騎邊用手機等危險行為均會記點，滿三點停權十四天，滿七點停權一年。若涉及毒駕或酒駕，會員帳號可停權二年，全臺YouBike皆無法租借。

交通局呼籲，民眾可上全國法規資料庫查閱相關規定，或至交通局公共自行車專區查詢違規記點與停權流程，呼籲遵守規則維護行車公共安全。