自衛隊不排除動武！ 高市早苗：台灣有事可能構成「日本存亡危機」

據日本媒體今天（11/7）報導，日本首相高市早苗今天出席眾議院，明確表示台灣有事的情況可能構成「日本存亡危機事態」，從日本的安保體制來看，這句回應可以解讀為：如果中國對台灣進行海上封鎖，日本政府將視情況而定，不排除讓自衛隊動武。

據《朝日新聞》報導，日本首相高市早苗今天出席眾議院預算委員會，立憲民主黨議員、前外相岡田克也詢問她，如果發生「台灣有事」的情況，是否屬於可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

高市回應：「如果涉及派遣軍艦與使用武力的狀況，我認為這可能會構成存亡危機事態。」

高市說明：「如果實際發生這種事，政府會依據具體狀況和各種情報，進行綜合判斷。」她再度強調：「發生武力攻擊的話，很有可能構成存亡危機事態。」

高市直言：「台灣有事的情勢已十分嚴峻，要為最壞的狀況做足準備。」

根據日本的安全保障體制，即便日本自身未受到直接攻擊，但與日本有密切關係的他國遭到攻擊，導致日本的存亡受到威脅，也可能認定為「存亡危機事態」，自衛隊可以行使集體自衛權，也就是使用武力。

報導指出，高市的回答顯示，如果中國對台灣進行海上封鎖行動，日本政府將視具體情況，可能讓自衛隊動武。

