自衛隊嚴陣以待！中俄核武轟炸機行動 路徑竟瞄準「東京都心」

國際中心／李紹宏報導

中國與俄羅斯9日罕見出動具備核攻擊能力的戰略轟炸機，展開聯合軍事行動。中俄轟炸機編隊穿越沖繩本島與宮古島之間的關鍵海域進入太平洋後，航向卻突然轉為朝日本本州方向飛行。日本政府研判，該異常航線延伸線正對準東京都心，具有明顯戰略威嚇意味，對此高度警戒。

日本自衛隊研判，飛行路徑的延伸線正好瞄準東京都心。（示意圖／PIXABAY）

日本《讀賣新聞》引述多名政府消息人士指出，中方派出2架轟-6K戰略轟炸機主導此次任務。該型轟炸機可搭載射程超過1500公里的「長劍-20」核巡弋飛彈，具備長程核打擊能力。俄羅斯方面則出動2架TU-95戰略轟炸機配合，並由戰機護航。

日方指出，聯合編隊進入太平洋後，航向轉為東北，沿日本列島外海一路北上，飛至四國外海後折返。值得注意的是，該飛行路徑的延伸方向，正好指向東京都心、海上自衛隊橫須賀基地，以及美軍橫須賀海軍基地等重要戰略設施。

日本自衛隊高層表示，中國軍機過去雖曾在2017年採取過類似朝東京方向的飛行路線，但中俄戰略轟炸機同步朝東京方向飛行尚屬首次。過往共軍機穿越宮古海峽後，多半轉向關島等美軍重要據點，此次行動模式明顯不同，顯示具備針對日本本土的長程打擊展示意圖。

中俄15軍機繞日本聯合飛行。（圖／翻攝自防衛省統合幕僚監部）

此外，日方也注意到，這次飛行路線與6日中國航母「遼寧號」在相關海域活動期間，中共軍機對日本自衛隊戰機進行雷達照射事件的航行路徑高度重疊，使日本政府進一步關切中俄軍事協同行動的戰略訊號。

軍事觀察人士分析，此次中俄聯合軍事示威，可能與日本首相高市早苗近日在國會就台海局勢所發表的談話有關，中方疑似藉由軍事行動向日方施壓。

面對中俄軍事動態升高，日美聯軍隨即展開應對。10日，美軍出動2架具備核攻擊能力的B-52戰略轟炸機，在日本海上空與日本航空自衛隊的3架F-35匿蹤戰機及3架F-15戰機進行聯合訓練，展現日美同盟的防衛與嚇阻能力。

