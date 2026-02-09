自衛隊將成歷史? 高市「遠超預期」大勝 躍2/3修憲門檻 擴軍之路獲民意授權

視網膜發現，在日本大選自民黨大勝後，一家旅館大門前隨即掛上高市早苗勝選布條。 圖：視網膜臉書粉專

[Newtalk新聞] 日本第 51 屆國會眾議院選舉 8 日進行投、開票，至 9 日凌晨結果大致底定。日本放送協會（ NHK ）公布的出口民調顯示，由自民黨與日本維新會組成的執政聯盟取得過半數席次，自民黨取得 316 席，明顯跨越眾議院 465 席的一半門檻與國會的 2/3 修憲門檻。

這場被日媒形容為「冰雪中的政治豪賭」的選舉，結果被視為日本政治版圖明顯向右翼保守化傾斜的關鍵轉折。這次選舉最受矚目的焦點，在於首相高市早苗的「閃電解散」決策。日本國會在例會開幕當天即宣布解散眾議院，並以僅 16 天的選戰期進行大選，創下戰後最短紀錄。外界普遍認為，高市此舉帶有高度政治算計，意在於多重執政壓力尚未全面發酵前，提前訴諸民意。

選前，高市政權面臨三項困境 :

其一，自民黨與日本維新會在眾議院僅以 233 席勉強過半，參議院則居於劣勢，政策推動屢遭掣肘；

其二，政治獻金與宗教團體相關爭議接連被媒體揭露；

其三，為因應高物價與日圓貶值而採取的財政擴張政策，未能有效紓解民生壓力，反而推升國債利率，引發民怨。在此背景下，高市選擇以「突襲式」大選重塑政治動能，並公開承諾，若執政聯盟未能過半，將辭去首相職務，將選舉結果直接與個人政治命運綁定。

自民黨在東京30個選區全部獲勝，一片紅，是史上首見 圖：翻攝自NHK

選戰格局呈現執政聯盟與在野陣營正面對決。高市領導的自民黨與日本維新會，被視為保守右翼勢力核心，不僅穩固傳統保守派選民，也在年輕族群中取得壓倒性優勢。在野方面，立憲民主黨與公明黨於解散前夕整合成立「中道改革聯合」，主打「生活者優先」，但左翼與小型在野黨各自為戰，未能形成合力，難以有效制衡執政聯盟。

政策對立成為選戰主軸。在修憲與安保議題上，執政聯盟明確主張修改和平憲法，推動將自衛隊納入憲法體系，並提高防衛支出至 GDP 的 2 % 以上，發展所謂「對敵基地攻擊能力」。中道改革聯合則堅持「專守防衛」與「無核三原則」，對修憲持保留態度，反對防衛費用大幅擴張。經濟民生方面，執政聯盟側重國家戰略與企業導向，承諾暫停徵收 8 % 食品消費稅；在野陣營則提出食品消費稅歸零與降低生活成本，形成「安全優先」與「民生優先」的明顯分野。

被媒體說是滲透不足的新黨中道，背後的創價學會卯足力氣在挺，對選情會有影響。 圖：劉黎兒攝

出口民調顯示，執政聯盟此役「遠超預期」勝出。即便自民黨推薦的多名涉入政治獻金爭議的候選人，仍有超過 6 成成功當選，反映選民在政策取向與道德爭議間，傾向前者。此外，投票日前後多地強降雪影響投票率，保守派選民動員度相對較高，也進一步擴大執政聯盟優勢。

分析指出，自民黨大勝將大幅強化高市在黨內的主導地位，使其更有條件推動修憲與擴軍議程。同時，自民黨與日本維新會的右翼保守結盟，逐步取代過去自公聯盟的角色，也顯示日本政壇右傾趨勢持續固化。未來，修憲、調整自衛隊定位、放寬武器出口限制等議題，預料將成為新一屆國會的核心攻防。

