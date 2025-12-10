自衛隊戰機遭解放軍雷達照射 美國務院首度回應：中方行為不利區域穩定

美國國務院9日批評中方戰機對自衛隊戰機進行雷達照射的行動，表明與日本的同盟關係比以往任何時候都更加堅固，雙方保持緊密聯繫。 圖 : 翻攝自國務院官網

[Newtalk新聞] 中國軍機本月6日對日本自衛隊戰機進行「雷達照射」，讓已經跌入谷地的中日關係緊張再度升溫，日本首相高市早苗7日在石川縣能登半島地震視察時，針對此事表示抗議，強調這是一個危險的行為。對此，美國國務院昨（9）日批評中方戰機對自衛隊戰機進行雷達照射的行動，表明與日本的同盟關係比以往任何時候都更加堅固，雙方保持緊密聯繫。

根據日本防衛省公布，殲-15戰機是中國航母遼寧艦的艦載機，而遼寧艦6日從沖繩本島和宮古島之間通過。之前遼寧艦在太平洋實施了戰機和直升機的起降訓練。

日本自衛隊F-15戰機警戒中方侵犯領空，從那霸基地緊急升空。中方軍機在6日下午4點32分前後至35分前後、下午6點37分左右至下午7點08分左右，對不同的F-15斷斷續續進行了雷射照射。據了解，當時F-15戰機對殲-15保持距離進行監視，相互肉眼無法看到。

根據日本防衛省披露，這並非日本首次公布中國軍機向自衛隊飛機照射雷達，該單位舉例2013年1月中國海軍艦艇曾向海上自衛隊護衛艦照射雷達。同月還曾發生疑似向海上自衛隊直升機照射的情況。

根據《路透》報導，美國國務院發言人於當地時間昨日晚間談及自衛隊軍機遭到解放軍「雷達照射」一事表達立場，批評中國行為不利於地區的和平穩定，「美日同盟比過去任何時候都更加強大且團結。我們對盟友日本的承諾堅定不移，並就此事及其他議題保持密切聯繫。」

針對美方表態，日本內閣官房長官木原稔表示歡迎，稱其「展現美日同盟牢固」，而中國外交部尚未立即回應此事。

