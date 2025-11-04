自衛隊明派兵抓熊！ 老婦又被咬死 秋田熊襲3死56傷

日本最近熊出沒事件頻傳，3日再傳出秋田又有一人遭咬死，自衛隊也將開始出動支援抓熊。（示意圖／Shutterstock達志影像）

日本各地又有野熊出沒，秋田縣又一名73歲婦人，遭野熊咬死，另外在岩手縣，有駕駛差點撞到暴衝的野熊，險些發生車禍。根據最新統計，秋田遭到野熊襲擊事件，已經造成三人死亡，56人受傷。日本自衛隊宣布，最快明天就會派兵協助抓熊。

日本野熊出沒事件持續升溫，秋田縣再傳一名73歲婦人遭野熊咬死的悲劇，岩手縣也有駕駛差點與暴衝野熊相撞。秋田縣今年已有3人死亡、56人受傷的野熊襲擊事件，情況嚴重。日本自衛隊宣布最快明天將派兵協助捕捉野熊。同時，北海道、宮城縣等地的賞楓活動和露營地也因野熊出沒而受到影響，許多民眾取消行程，觀光業者面臨客源銳減的困境。

日本野熊出沒情況日益嚴重，岩手縣一名駕駛在行駛途中，左側道路突然衝出一隻野熊，駕駛嚇得緊急煞車，幸好避免了車禍發生。秋田縣的野熊問題尤為嚴重，不僅市中心的千秋公園捕捉到體長超過1公尺的熊，周一又傳出有人遭野熊攻擊身亡的消息。

根據警方調查，一名住在秋田縣湯澤市的73歲婦女在住家附近的山中被發現已無生命跡象，身上有被動物咬過及抓過的傷痕。警方表示，死者很可能是為了採香菇到山上時遭到熊襲擊。此外，同縣還有一名65歲男子在住宅遭2隻熊襲擊受傷，家人已向警方通報。大仙市也有一名男子在山林散步時遭到熊攻擊。秋田縣今年因野熊襲擊事件已造成3人死亡、50多人受傷，情況相當嚴峻。對此，日本陸上自衛隊表示最快將在明天派兵協助捕捉野熊，希望能有效控制局勢。

野熊出沒的恐慌也嚴重影響了日本各地的觀光活動。北海道北斗市的賞楓公園因擔心熊隨時出現，取消了晚間的點燈活動，入口處張貼了活動取消的告示牌。當地營地的主人表示，許多客人因為害怕野熊而取消預約。宮城縣白石市的賞楓露營景點自9月以來已有超過20人取消行程，來客數比去年同期下降3成。

即使當地設置了電網等防護措施，仍無法減少民眾的恐懼。一位民眾表示，以往這些地方會有很多遊客，但現在變得非常冷清。野熊頻繁出沒不僅威脅人身安全，也對各地觀光景點造成嚴重衝擊。當局正持續尋找對策，希望能降低悲劇發生的機率，恢復民眾的安全感和觀光業的正常運作。

