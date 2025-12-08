自衛隊機被控干擾共機飛行 日方再駁斥「不符事實」

中共解放軍軍機兩度用雷達照射日本自衛隊戰機，日本內閣官房長官木原稔今（8）日早上再度召開記者會，表示大陸方面聲稱日本自衛隊飛機「阻礙飛行」的說法，日本不能接受。

針對日本自衛隊飛機遭大陸解放軍軍機雷達照射一事，中方指控自衛隊飛機「嚴重阻礙」中國軍機飛行。對此，日本內閣官房長官木原稔今（8）日在記者會上嚴正駁斥，強調日本自衛隊飛機是在安全距離內執行任務，所謂「阻礙飛行」的說法並不成立。木原稔並對解放軍軍機的危險行為，表達強烈抗議。

據日本媒體報導，木原表示，自衛隊飛機執行的，是針對侵犯領空的因應任務，自衛隊飛機全程保持與對方安全距離。他強調，中方所稱自衛隊飛機嚴重阻礙中國軍機安全飛行的說法，「並不符合事實」，日本政府已經掌握中方針對本次事件所發表內容，但其中內容都與實際情況不符。

針對解放軍軍機對自衛隊飛機的雷達照射行為，木原指出，這次的雷達照射，「已經超出維持飛航安全所需的範圍，是非常危險的行為」。木原強調，對類似事件深感遺憾，日方已向中國大陸表達強烈抗議，並且要求要嚴防類似事件再次發生，日本將繼續冷靜並堅定地回應相關事態。