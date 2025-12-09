自衛隊機遭雷達照射 「日中防衛熱線」打不通

日本在大陸軍機進行雷達照射之後，本來想利用「日中防衛熱線」與中方溝通，沒想到這條熱線竟然打不通。（圖：MotionElements）

日本航空自衛隊軍機，日前遭解放軍軍機雷達照射，引發外界關注。事件曝光後，日本政府表示，雙方用於緊急溝通的「日中防衛熱線」，在關鍵時刻根本沒有發揮作用。日方當下曾試圖透過這支熱線，聯繫中方，但中方始終沒有接聽，這等於是「日中防衛熱線」空有其名，卻完全沒有實際作用。（葉柏毅報導）

據日本媒體引述多名日本政府相關人士的消息報導，12月6日，大陸航空母艦「遼寧號」航行到沖繩本島附近，艦載戰機約進行100次起降，且從遼寧艦起飛的大陸軍機，甚至兩度用雷達，照射正在執行防空識別行動的日本航空自衛隊軍機，挑釁意味濃厚。

然而，更令日方傻眼的是，在大陸軍機以雷達照射日本自衛隊戰機之後，日本希望透過「日中防衛熱線」通報，能夠在第一時間與中方溝通，但沒想到中方完全沒有回應，電話「打不通」。

這條日中防衛熱線，是2018年6月啟動的日中「海空聯絡機制」重要組成部分，在2023年3月正式開通。同年5月，當時的日本防衛大臣濱田靖一，首次與時任大陸國防部長李尚福進行通話。不過在秀作完之後，就「幾乎沒有實際運用成果」。