自衛隊直升機遭雷射光狂照 基地核廠旁買地「中國人遽增」

日本面臨嚴重的國土安全危機！日本內閣府昨天（16日）公布最新數據，在過去一年，在基地及核廠等重要安保設施旁買房產的外國買家當中，有將近一半都是中國人。而在昨天（16日）晚間，一架自衛隊直升機在日本本土進行飛行演練時，竟然遭不明雷射光照射。

《NHK》主播：「木更津駐屯地的自衛隊直升機，在靜岡縣上空飛行時，驚傳遭雷射光照射，時間長達10分鐘。」

中國軍機雷達照射事件後，16日又驚傳一架自衛隊直升機，演練期間被一道地上發出的雷射光狂照10分鐘，但日本人面臨的威脅可不只如此。

經濟安保擔當大臣小野田紀美：「為了減輕公眾對外國人購置房地產的擔憂，我們將繼續與相關部會和機構合作。」

高市政府上任後動起來，打算明年開始強制取得日本不動產的外國人登記國籍，因為當地有不少水源森林用地，甚至離島都被中國人收購，甚至連軍事據點還有核電廠外的土地房產，有不少都被中國人買走。

日本國土安全面臨重大威脅，內閣府更在16日公布最新數據，指出2024年，在日本重要安保設施附近買房產的外國人及外國企業，遍及日本37個縣市，達到3498件，佔整體3.1％，當中中國人就佔47.5％為最多，其次是台灣和南韓，仔細看這數據就知道有多可怕，因為中國買家佔了將近一半的比例，台灣和南韓加起來都不到中國的一半。

住在日本的中國人：「（房子）買的時候是1.6億日圓，現在差不多能夠到1.8億日圓吧。」

部分中國人買日本房產是為了投資賺錢，許多台灣投資客也是如此，但看看這個數字，日本基地核廠外，有將近50％的外國買家都是中國人，也讓日本人擔心他們難保不是為了刺探軍情、掌握情報而來。這項數據的公布，也顯示日本已經開始系統性盤點，警戒中國風險。

