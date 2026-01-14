自製子彈一發便宜4塊仍外購 馬文君：差兩億多圖利了誰？

馬文君表示，軍備局放著自己可以接的生意不做，卻要貼錢外包，招標標金沒有更低、只有更高，價差還高達2億多元，中間到底圖利了誰？（圖／報系資料庫）

國防部軍備局近年完成新型自動化子彈生產線建置，能自產自用，還有餘裕外銷，然而國防部卻編列數億多元預算開標外購子彈，引起質疑。馬文君今（14）日表示，軍備局放著自己可以接的生意不做，卻要貼錢外包，招標標金沒有更低、只有更高，價差還高達2億多元，這個決策相當奇怪，完全不合邏輯，中間到底圖利了誰？

馬文君指出，根據國防部去年8月提供立法院的115年公務預算書提到，陸軍今年向軍備局生產製造中心採購5.56公厘步槍鋼心彈、空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。

廣告 廣告

馬文君以委購案採購數量最多、金額最高的5.56公厘步槍鋼心彈為例，預算書的採購金額為8億9200萬元，平均一發14.4元。

馬文君提到，不合理在於，軍備局205兵工廠去年底遷廠完成，目前有新舊共6條生產線、將近1億發子彈產能，能自產自用，還有餘裕外銷，有足能力應付陸軍委購案，結果軍備局卻擺著新生產線不用，去年底，還對外招標採購6200萬發子彈、標案金額高達11億6932萬元，平均一發18.82元，子彈價差高達4元。

馬文君說，軍備局放著自己可以接的生意不做，卻要貼錢外包，招標標金沒有更低、只有更高，價差還高達2億多元，這個決策相當奇怪，完全不合邏輯，中間到底圖利了誰？

馬文君表示，且這個子彈委購案從去年8月提出預算，不到半年時間，在年底改公開招標，軍備局由誰授意，由誰做決定，這筆多花的差價由誰賺走、由誰買單，其中的不合理請國防部說明清楚！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

走到懷疑人生！他怒點名「北捷這兩站」誰建的 通勤族共鳴：環狀線更爛

熱戀種草莓4／童星之路大不同 她曾因長高忽然沒戲演還遭霸凌

戴口罩、安全帽提款ATM會嗶嗶叫！ 金管會：露出全臉就可領錢