自製海鯤號海試影片曝光 賴清德：相信國人和他一樣感動

由台船公司負責建造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），於1月29日首度潛航測試成功後，至今已先後完成4次淺水潛航測試。台船公司今（8）日公開海試片段的影片，我國第一艘自製柴電潛艦的珍貴潛航、測試畫面首度曝光。賴清德總統也在臉書發表他的感言。

海鯤號潛艦海試影片首度公開。(圖/截自台船影片)

賴總統今（8）日在臉書貼文寫道，台船今天發布的海鯤號淺水潛航測試紀錄影片，相信許多國人朋友都和他一樣，看了相當感動。

賴總統表示，這支影片記錄了海鯤號出港整備、舵控操作、排氣下潛、到潛望鏡與天線桅桿升降等測試，讓大家清楚看見我國第一艘潛艦國造的海測成果。

海鯤號發射用於反制魚雷的誘標。(圖/截自台船影片)

賴總統指出，而這些成果的背後，是海軍、台船與產業鏈夥伴的團結努力與專業投入。接下來，我們將依程序由淺入深，在安全與品質優先的前提下，完成全艦的性能驗證，穩健推進後續交艦目標。

賴總統表示，請大家繼續為所有夥伴加油，讓海鯤號持續航向藍色海疆，讓世界看見台灣守護家園的決心！

