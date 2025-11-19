自製潛艦海鯤號再現蹤影！艦身細節引發關注 軍事迷指認出疑似水痕線

原型艦「海鯤號」原定11月交艦，但進度難如預期，國造潛艦無法進行潛測。（圖／報系資料照）

國造潛艦原型艦海鯤號11月交艦計畫確定跳票，自7月3日完成第3次浮航海測後，已長達4個月未曾出港，引發外界關注。不過，最近遭眼尖軍事迷發現，艦體側面驚現一條長條狀痕跡，疑為「水痕線」，研判是長期浸泡水面下所致，引發網友熱議，有人說「這次終於要潛下去？」也有人唱衰「就是水垢，不用多久那條線上會長滿藤壺」。針對外界好奇海鯤號是否因拆卸艦上裝備，導致艦身變輕，因而露出水痕線。對此，負責承造的台船公司低調不予回應。

海鯤號實際交艦時程不明朗，有軍事迷熱衷三不五時就去高雄港捕捉海鯤號身影，觀察艦體是否有新狀況。日前軍事迷比對9月中旬與11月初的照片顯示，帆罩的黑色鷹架與甲板藍色塑膠布維持原狀，但艦艉部位新增大量密集鷹架，幾乎完全遮蔽尾舵。而從艦體白色吃水線標記判讀，海鯤號似乎較先前下沉約數公尺，外界推測可能與加裝設備有關，但包括海軍、台船等相關單位始終未對外說明。

最近又有軍事迷於11月中旬發現，海鯤號尾舵已浮出水面，艦側竟出現一條明顯的長條狀痕跡，疑是為「水痕線」，推估這是長期浸泡水面下所形成，粗估最深處可能超過3公尺。目前從帆罩、甲板到艦艉仍布滿鷹架、藍色塑膠布及黃色錐形物體等工程設施，顯示艦體仍在趕工中。

