自製潛艦海鯤號海試未裝錨機 台船證實：日後將回裝
由台船公司承造的自製潛艦原型艦海鯤號（711號），才剛宣布浮航測試順利完成，今（29）日卻爆出該艦在進行海上測試時，艦上根本沒有安裝錨機、錨具，此外艦上的水密門也未完成全系統整合測試。對此，台船公司最新回應與海軍口徑一致，指出測試皆符合安全標準。
台船公司今天傍晚發出新聞稿表示，針對部份媒體有關海鯤號潛艦的報導，澄清如下：
一、人員安全為船艦測試的首要考量，海鯤號歷次海上測試均經專案團隊、國外技協及最終使用者完整逐項評估，制定安全規範及風險應處措施，於符合航行安全條件後安排海測，全程均有伴護與警戒兵力共同執行，無安全顧慮。
二、錨機為多重備援選項之一，海鯤號的錨機刻由原廠調校中，日後將回裝。現有裝備與備援系統，經專案團隊、國外技協評估，不影響海上測試。
三、全艦水密門現況測試均正常，報導並不屬實。
四、依照我國《船舶法》第3條所定義之船舶：指裝載人員或貨物在水面或水中且可移動之水上載具，包含客船、貨船、漁船、特種用途船、遊艇及小船。並在第4條第一項明訂「軍事建制之艦艇」不適用於本法之規定。
台船公司強調，上述是屬於「造艦工程」問題，並非媒體所謂「政治性海測」，該公司特此澄清並表達遺憾。台船公司與專案團隊持續秉持安全第一，在安全無虞前提下，接續完成海鯤號潛艦測試，不負國人所望！
