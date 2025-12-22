自製炸彈！6度威脅火攻雙北 男7恐嚇罪起訴

新北市一名王姓男子疑似因為對時事不滿，加上親人被詐騙700萬，多次寄信恐嚇總統府與地方政府，揚言要執行「燃燒專案」，火攻雙北市政府及新北地方法院，並已著手製造燃燒彈。警方獲報不敢大意，在嫌犯犯案前及時將他逮捕，全案偵結後，新北地檢署依7個恐嚇公眾罪將他起訴。

嗆執行「燃燒專案」! 警逮人赫見已做炸彈

員警持搜索票到民宅登門逮人，看到警方嫌犯第一時間還強裝鎮定，和對方噓寒問暖，直到屋內被搜出自製土製炸彈才驚覺「代誌大條」，從曝光的畫面看到，寶特瓶內被裝入工業酒精，一旁還有自製的計時器。

員警持搜索票逮人。圖／台視新聞

嫌犯日前在家自製土製炸彈。圖／台視新聞

嫌犯日前在家做了土製炸彈，還寄信恐嚇總統府，遭到檢方起訴後又變本加厲，今年7月份到9月份6度在總統府和新北市府信箱留言，說自己對時事不滿，抗議關稅、憲法法庭、柯文哲交保等議題，還說自己親人被詐騙700萬，讓他很不滿，揚言要殺人或是執行「燃燒專案」，要燒掉雙北市府及新北地院。

他原本已經要前往縱火，所幸員警早一步將人逮捕，新北地檢22日也依7個恐嚇公眾罪依法起訴，三峽分局鶯歌所長徐秉宏表示，全案依公共危險、恐嚇危害安全及違反槍砲彈藥刀械管制條例 ，移請偵辦案經新北地檢署起訴 ，羈押中。

律師周雅文說明，恐嚇危安罪的法定刑度是2年以上的有期徒刑 ，涉犯7次的話，法律上會數罪併罰 ，也就是按判決的7條罪刑度來合併執行 。

※拒絕暴力 請撥打110

※犯罪行為，請勿模仿

