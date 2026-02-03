自製獵槍射砂石虎！一隻3000 越籍移工把山林當buffet慘了

越籍移工潘克協自製獵槍宰殺石虎，一審遭判應執行有期徒刑8年2月，併科罰金14萬元。(圖／新竹流浪動物珍愛協會提供)

新竹縣動保團體流浪動物珍愛協會歷經長達半年查緝，發現越籍移工潘克協宰殺遊蕩犬貓販售，甚至不乏石虎、山羌、水鹿等各式野生動物，以每隻1500元至3000元不等對外兜售。為讓獵捕更加順利，潘男更自製獵槍射砂石虎，甚至在去年6月遭保七總隊員警查緝時，一度持自製獵槍瞄準員警，最終仍遭警方逮捕。而台中地院日前也依照違反槍砲彈藥管制條例與違反動保法等，判處潘男應執行有期徒刑8年2月，併科罰金14萬元，服刑期滿後將驅逐出境。

越籍移工潘克協自製獵槍宰殺石虎，一審遭判應執行有期徒刑8年2月，併科罰金14萬元。(圖／新竹流浪動物珍愛協會提供)

判決書指出，潘克協先是以砂輪機、電鑽等工具切割及貫通自己撿來的鐵管、鐵片，製成可射出彈丸之槍管與槍身，隨後以電焊工具加工焊製成可擊發火藥、金屬彈丸具殺傷力之非制式獵槍4枝。

製成獵槍後，潘男隨即持獵槍到處宰殺犬貓與野生動物，並在網路上到處尋找買家，在交易時還貼心附上去毛流浪貓隻屍體，以每隻1500元價格對外販售，並在2025年持獵槍射砂石虎，以每隻3000元價格販售。而不僅僅只是流浪貓狗與石虎遭潘男宰殺販售，就連台灣野山羊、山羌、白鼻心、穿山甲等都成為潘男的槍下亡魂。

警政署保七總隊獲報後，也在去年6月4日前往查緝，巧遇潘克協正準備上前逮人時，未料潘男竟持自製獵槍瞄準員警，讓警方無奈之下只能先撤退尋求支援，潘男則間隙逃離，最後警方隔日逮獲潘男騎機車外出，當場將人逮獲到案。

庭審時，潘克協主張自己為失聯移工，不熟法律，且自製獵槍並未有不法行為或造成第三人身體受傷，犯行輕微且自始坦承犯罪，並帶警方取回部分槍械，因此請求減輕其刑。不過台中地院法官審理後指出，潘男共計自製獵槍4枝，為數非少，且其持獵槍非法獵殺保育類野生動物石虎，足認其與單純製造後持槍枝情節不同，被告所涉製造非制式獵槍情節較為嚴重，難認有情輕法重而確可憫恕之情事。

台中地院表示，被告無視法律禁令，非法製造槍枝，且其明知貓為動物保護法所規範之不可宰殺之動物，明知石虎為公告之保育類野生動物，甚為珍貴稀有，卻將貓之與石虎宰殺販售，罔顧動物生命，危害保護動物之社會風氣及善良秩序，衡量潘克協羈押前為失聯移工，有8歲小孩在越南扶養等，依照違反槍砲彈藥刀械管理條例、動物保護法、野生動物保育法與恐嚇危害安全罪等，判處潘男應執行有期徒刑8年2月，併科罰金14萬元，服刑滿後驅逐出境。罰金如服勞役，以新台幣1000元折算1日。

