自製貓頸圈？網友分享「伊麗莎白圈」替代方案引起鏟屎官共鳴

近期社群平台上流傳一則養貓經驗分享，引發不少鏟屎官共鳴，有飼主整理出多種「臨時伊麗莎白圈」的替代方案，在貓咪塗藥或身上有傷口時隨時能派上用場，不僅材料輕易取得，實測後也兼顧實用與舒適，讓許多網友直呼實在太有才，相關討論迅速掀起熱潮。

「伊麗莎白圈」俗稱寵物頸圈，是用來防止貓狗舔咬傷口的重要工具，但不少飼主都曾因臨時找不到合適尺寸，或家中現有的圈過大、過小，導致傷口仍被舔到，因此有鏟屎官便開始動腦筋，利用生活中常見的物品自製替代品，並將成果分享到網路，希望能在緊急時刻幫助其他貓咪家庭解決燃眉之急。

其中一種最受關注的做法，是利用泡麵的紙杯桶裁剪後製成的臨時伊麗莎白圈，不僅硬度適中，還不影響貓咪吃飯、喝水與上廁所，這個方法受到不少鏟屎官大讚，就有飼主表示，將家中的頸圈改用泡麵杯桶後，反而更貼合貓咪的脖子，也比較不容易產生摩擦，真的舒適又兼顧實用。

除此之外，也有網友分享奶茶提袋、咖啡濾紙、氣炸鍋用紙等輕便材質，同樣能依照貓咪脖圍量身製作，使用後擦拭即可，特別受到文靜型貓咪家庭歡迎，但同時也特別提醒，這類DIY方法僅適合短期與乖巧的貓，若遇到較活潑或力氣大的貓咪，恐怕三兩下就能輕易被掙脫。