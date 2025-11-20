自製「福衛八號」11月27日美國升空
台北市 / 綜合報導
台灣自主研發的第一個光學遙測衛星「福衛八號」，先前因為美國政府關門、而延誤發射，現在美國政府重啟運作後最新進展是，目前暫定將在11月27日凌晨，搭載美國SPACEX的「獵鷹9號」火箭，由加州「范登堡太空軍基地」發射升空，不只象徵台灣，朝獨立發展太空能力，跨出重要的一步，一旦衛星體系建置完成，有望提升台灣災害救援與安全因應的能力,也表示台灣的太空科技有新突破，台灣太空科技相關的產值今年更是大躍升，年產值可望逼三千億。
金黃色方形衛星沿著軌道，在地球上空運行，這是台灣第一個，自製光學遙測衛星星系，「福衛八號」首顆衛星，在4度延遲發射後，最新暫定將在台灣時間，11月27日凌晨2點18分升空，國家太空中心影片，高達84%的關鍵元件，都由國家太空中心(TASA)領軍國內團隊研製，集合了20家本地製造商，跨政府產業學界，33個合作夥伴共同參與。
在科技民生與國防領域，扮演關鍵角色，由8顆光學遙測衛星組成，佈建於太陽同步軌道構成星系，福衛八號可以從561公里高空拍攝，經地面後處理之後，清楚辨識出，大於0.7公尺的物體，光學遙測酬載，是一部焦長3927公釐的，大型太空用相機，光線通過多光譜濾光片，一次捕捉，全色態與多光譜影像。
太空中心葉組長說：「(抵達美國後)我們先檢查這個衛星，經過長途的運輸過程中，有沒有什麼損壞，檢察它的功能是否正常，(檢查)正常完後，接下來就是要對，裡面的一個推進系統，我們要做燃料罐裝的動作，這個罐裝做完以後，我們就是準備要跟火箭來對接。」
太空中心葉組長說：「那它把我們(衛星)吊上去，安裝好以後，再把我們最後MLI，外面那層漂亮的金縷衣，包裹完整了以後準備要發射，SPACEX會把它裝在所謂的整流罩裡面，裝進去以後，整流罩會送到火箭工廠那邊，裝到第二截火箭上面，同時我們會把我們的設備，運到發射台，為衛星做最後的充電，一直充到發射前一個小時。」
首顆衛星，命為齊柏林衛星，延續守護家園的信念，福衛八號未來也能展現在，國土安全農業以及防災，過去國科會曾透露，將陸續推動太空研發補助，加速低軌衛星地面，通訊設備產業發展，力拚地面設備產值，在2025年增加800億元，衝上將近3000億。
國家太空中心主任吳宗信說：「這次其實福衛八號的第一顆衛星(FS-8A)，它其實有超過20家本土的廠商，從衛星電腦電機，還有感測器致動器，總總還有推進，我想都是大家一起，同心協力打造出來的。」
而搭載福衛八號的，SPACEX獵鷹9號火箭，屬於特斯拉執行長馬斯克，旗下太空事業SPACEX，其實也讓台廠受惠，帶動台廠多檔供應鏈，一起大賺太空財。
